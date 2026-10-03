Надолго ли с нами потепление? 3.10.2026, 18:22

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Прогноз от синоптика Рябова.

Теплая осенняя погода в Беларуси на следующей неделе постепенно начнет меняться. С 5 по 11 октября в страну все чаще будут приходить атмосферные фронты с дождями и ветром, однако резкого похолодания синоптики пока не ожидают, сообщает ОНТ.

По прогнозу Дмитрия Рябова, средняя температура воздуха в течение недели будет на 1–4 градуса выше климатической нормы.

Понедельник, 5 октября. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, утром местами туман. Ночью температура составит от +4°C на юге до +11°C на севере, днем от +17°C в Витебской области до +21°C на юге и юго-западе страны.

Вторник. Существенных осадков не прогнозируют, небольшие дожди возможны только на севере. Днем воздух прогреется до +15…+20°C.

Среда. Погода сохранится похожей: осадков в основном не ожидается, лишь в Витебской области возможны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Днем от +15°C до +20°C.

Четверг. В большинстве районов дожди маловероятны. Днем температура составит от +18°C на северо-западе до +21°C на юге.

Пятница. Перемены начнутся с приходом атмосферного фронта, который принесет дожди на запад страны. Температурный контраст будет заметным: от +10°C на западе Гродненской области до +20°C на востоке.

Выходные. Станет прохладнее и дождливее. В субботу кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов, днем будет от +10°C до +15°C. В воскресенье вероятность дождей сохранится, температура составит от +8°C в Витебской области до +15°C в Гомельской.

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