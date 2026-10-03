«Мадяр» обратился к украинцам 4 3.10.2026, 18:27

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Легендарный офицер призвал сохранять трезвость мышления.

Украинцам необходимо отказаться от иллюзий о скором завершении войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты. Об этом 3 октября в Telegram заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»).

Он обратил внимание на усталость и истощение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По словам Бровди, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

Командующий подчеркнул, что подобные заявления звучат на фоне усиления эскалации со стороны России и угроз, которые Владимир Путин адресует международному сообществу. Бровди связал происходящее с недавними заявлениями российского президента на Валдайском форуме.

«Путин — точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивношахедное" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря», — заявил «Мадяр».

По его словам, Силы обороны Украины намерены противодействовать новым возможностям российских войск, в том числе путем перевооружения. Однако для реализации необходимых мер потребуется время, продолжительность которого зависит от ряда факторов.

Бровди также отметил, что обстановка на фронте остается тяжелой. Российские оккупанты продолжают наступательные действия и не намерены снижать давление, однако украинские защитники, по его словам, наращивают темпы уничтожения противника.

В завершение командующий СБС призвал украинцев сохранять трезвость мышления, не поддаваться ложным надеждам и рассчитывать прежде всего на собственные силы и взаимную поддержку.

«Армия закалилась, вот и тылу тоже пора повзрослеть. Не верьте в иллюзии и чудеса — опираемся на собственную силу и друг на друга — только так сохраним государственность и Родину. А предлагаемый шакалами сарай под белым флагом сожгут в первую же темную ночь. Взрослые меня поймут», — резюмировал он.

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