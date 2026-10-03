ИИ предсказывает счет матча Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино 1 3.10.2026, 18:55

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Иллюстрационное фото

Ожидается, что белорусские футболисты будут владеть инициативой.

Сборная Беларуси 3 октября проведет матч 3 тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/27 с Сан-Марино, пишет bel.football.

После двух туров Беларусь имеет в активе одно очко. Команда Виктора Ганчаренко начала турнир с поражения от Албании со счетом 0:2, а затем сыграла вничью с Финляндией — 0:0. Сан-Марино проиграло оба своих матча: Финляндии — 0:7, Албании — 0:3.

— Ожидается, что белорусы будут владеть инициативой и большую часть матча проведут на половине поля соперника. Сан-Марино, вероятнее всего, сосредоточится на обороне и будет рассчитывать на контратаки. При этом предыдущие результаты команд и статистика очных встреч позволяют рассматривать победу Беларуси с разницей в несколько мячей как один из возможных сценариев матча, — говорится в сообщении ИИ.

Прогноз: Беларусь — Сан-Марино — 3:0.

История личных встреч также складывается в пользу Беларуси. Команды встречались дважды — в Лиге наций сезона-2018/19. В обоих случаях белорусы одержали победу: сначала со счетом 5:0, а затем 2:0.

Встреча между сборными Беларуси и Сан-Марино состоится в Будапеште на стадионе имени Рудольфа Илловски и начнется в 19:00.

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