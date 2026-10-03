Под Тулой взорвали российского военного преступника 13 3.10.2026, 18:59

11,566

Украинская сторона обвиняла его в пытках военнопленных.

В Новомосковске Тульской области в результате взрыва автомобиля погиб участник войны против Украины Роман Сыромятников, которого украинские власти обвиняли в причастности к пыткам военнопленных. О его гибели сообщил портал «Новомосковск Сегодня». По данным ВЧК-ОГПУ, инцидент произошел 2 октября. Взрывное устройство неизвестные заложили под днище автомобиля со стороны водителя. После взрыва на место происшествия прибыло большое количество силовиков, в том числе сотрудники Росгвардии.

Сыромятников служил в составе парашютно-десантной роты 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ. По данным Exilenova+, он находился в розыске в Украине. Supernova+ уточняет, что украинская сторона обвиняла его в пытках украинских военнопленных. В октябре 2025 года его внесли в базу «Миротворца». После возвращения с войны Сыромятников работал учителем и регулярно рассказывал детям об участии своих учеников в агрессии против Украины.

Подрывы российских военных происходили в России и ранее, вспоминает The Moscow Times. 27 августа в Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб подполковник подразделения ВВС и ПВО, находившийся в машине вместе с супругой. 13 августа в аннексированном Севастополе в результате взрыва погиб капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.

А 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi взрыв стал причиной гибели пяти человек. Тогда целью покушения мог быть генерал, главнокомандующий ВКС России Александр Чайко, которого украинские власти обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Позднее в Москве прошли похороны генерал-майора Валерия Плохотнюка и зятя Чайко Даниила Передрия, погибших в тот же день. По данным источника Astra, дочь генерала Мария тогда получила множественные осколочные ранения. О состоянии самого Чайко после случившегося не сообщалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com