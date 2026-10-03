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Названа черта характера, увеличивающая «запас прочности» мозга

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  • 3.10.2026, 19:04
  • 3,862
Названа черта характера, увеличивающая «запас прочности» мозга
Иллюстрационное фото

Он поможет сохранять ясность ума.

Любопытство оказалось связано с так называемым когнитивным резервом — «запасом прочности» мозга, который помогает дольше сохранять ясность ума в старости. Любознательные люди накапливают больше опыта, который этот резерв формирует. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые нидерландского Института Дондерса обследовали 106 человек в возрасте от 40 до 85 лет. Они оценивали уровень любопытства и открытости новому опыту, а также показатели когнитивного резерва — уровень образования и разнообразие занятий в свободное время.

Оказалось, что более любопытные люди имели и более высокие показатели когнитивного резерва, и эта связь сохранялась даже с поправкой на возраст. Проще говоря, любознательность подталкивает человека учиться, осваивать новое и вести более насыщенную жизнь, а именно это, как считается, укрепляет мозг и отдаляет возрастное снижение памяти и мышления.

Правда, у результата есть важная оговорка: более высокий резерв не превращался в лучшие результаты на когнитивных тестах. То есть любопытство связано скорее с накоплением «защитного» опыта, чем с прямым улучшением умственных способностей здесь и сейчас. К тому же исследование небольшое, а его участники были в среднем весьма умны (средний IQ — 118). Тем не менее работа поддерживает простую мысль: сохранять любопытство и интерес к миру полезно для мозга в любом возрасте — это естественный способ его тренировать.

Когнитивный резерв — концепция, объясняющая, почему при схожих изменениях в мозге одни люди сохраняют ясность ума, а другие нет: «запас прочности» накапливается за счет образования, сложной работы, общения и разнообразных увлечений. Любопытство в этом смысле — не просто черта характера, а двигатель, который всю жизнь подталкивает человека к обучению и новому опыту.

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