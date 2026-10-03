ВСУ ударили по расчетам «Искандеров» 2 3.10.2026, 19:20

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Зеленский рассказал об успешной операции на Брянщине.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели сразу несколько успешных операций, направленных на ослабление военной машины РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, бойцы ВСУ всегда находят новые способы ответить врагу за обстрелы мирных городов и сел.

Зеленский подчеркнул, что на этот раз под дальнобойные удары Сил обороны попал ряд важных российских объектов.

«Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов из расчетов «Искандеров» в Брянском регионе», — заявил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что ВСУ добились новых успехов и в Черном море, однако пока не раскрыл, о чем именно идет речь.

«Благодарю все привлеченные подразделения за меткость и системную работу. Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию», — отметил глава украинского государства.

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