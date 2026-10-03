Почти по всей Беларуси посещение лесов ограничено

Почти по всей Беларуси посещение лесов ограничено1
- 3.10.2026, 19:32
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В пяти районах — запрещено.
Посещение лесов ограничено в 109 из 118 районов Беларуси. Об этом говорят данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.
Ограничения, при которых нельзя заезжать в лес на автомобиле и разводить костры, действуют на всей территории Брестской, Гродненской и Могилевской областей, а также почти повсеместно в Витебской, Минской и Гомельской областях. При этом пешие прогулки, сбор грибов и ягод разрешены.
Полностью закрыты для посещения леса на юго-востоке страны: в Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском районах Гомельской области.
Свободно ходить в лес можно только на северо-западе: в Мядельском районе Минской области, а также в Браславском, Верхнедвинском и Россонском районах Витебской области.