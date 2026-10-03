закрыть
3 октября 2026, суббота, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти по всей Беларуси посещение лесов ограничено

1
  • 3.10.2026, 19:32
  • 2,328
Почти по всей Беларуси посещение лесов ограничено

В пяти районах — запрещено.

Посещение лесов ограничено в 109 из 118 районов Беларуси. Об этом говорят данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

Ограничения, при которых нельзя заезжать в лес на автомобиле и разводить костры, действуют на всей территории Брестской, Гродненской и Могилевской областей, а также почти повсеместно в Витебской, Минской и Гомельской областях. При этом пешие прогулки, сбор грибов и ягод разрешены.

Полностью закрыты для посещения леса на юго-востоке страны: в Гомельском, Добрушском, Ельском, Кормянском и Чечерском районах Гомельской области.

Свободно ходить в лес можно только на северо-западе: в Мядельском районе Минской области, а также в Браславском, Верхнедвинском и Россонском районах Витебской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин