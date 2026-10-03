Физики научились видеть сквозь двухметровую стену из бетона 4 3.10.2026, 20:15

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Иллюстрационное фото

Они задействовали самый мощный в мире лазер.

Международная группа физиков использовала самый мощный в мире лазер, чтобы получить изображение скрытого объекта за преградой из 2 метров бетона с помощью искусственного потока мюонов. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование, опубликованное в библиотеке препринтов arxiv.org.

Эксперимент проходил в румынском исследовательском центре ELI-NP при помощи лазерной установки мощностью 10 петаватт. Сверхмощная вспышка разогнала электроны на световых волнах до их столкновения со свинцовой преградой, что спровоцировало рождение мюонов. Чтобы очистить поток от посторонних частиц, авторы работы собрали специальный фильтр из парафиновых блоков и листов полиэтилена.

Полученный поток мюонов ученые направили сквозь толстую бетонную стену на массив детекторов внутри грузовика, который стоял с обратной стороны препятствия. Приборы успешно зафиксировали четкую тень от штабеля свинцовых блоков. Данный опыт стал первой в истории успешной регистрацией мюонограммы, которую авторы исследования получили полностью искусственным путем.

Природные космические мюоны уже давно помогают археологам искать скрытые пустоты в пирамидах, однако их поток из атмосферы Земли слишком слаб и падает под ограниченным углом. Новый метод запуска частиц открывает путь к разработке компактных мобильных сканеров. В перспективе подобные системы будут без разрушения просвечивать корпуса ракет, транспортные контейнеры, толщу гор и каменные фундаменты древних строений.

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