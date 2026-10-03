«Он должен извиниться» 2 3.10.2026, 20:45

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Иллюстрационное фото

Белорусы вступились за мать школьника, которую выгнали с концерта в минской гимназии.

Женщина по имени Татьяна опубликовала в Threads видео, в котором со слезами рассказала о случившемся. По ее словам, в последний раз она была в учебном заведении на концерте, посвященном Масленице, и с тех пор в гимназию не заходит: дочь выходит к ней сама, а она отвозит ее домой.

«Сегодня попросила вахтера: час стою, жду, концерт долгий, можно зайти посмотреть. Пропустил. И директор при всех меня выгнал. Из зала вывел, сказал: охрану сейчас вызову», — рассказала женщина.

Татьяна сообщила директору, что она его коллега и раньше работала учителем белорусского языка в школе. Охраны она не ожидала. По ее словам, директор также заявил, что она якобы его оскорбляла.

«Я сказала: пойду сама, меня не надо выгонять в Год белорусской женщины. Он сказал: а что, вы не знаете, что в школу нельзя заходить на концерт?» — пересказала она разговор. Директором гимназии № 4 является Андрей Гоцман.

В комментариях многие поддержали женщину и посоветовали написать жалобу в отдел образования.

«Укажите, что вы тоже педагог. Он должен извиниться. Не бойтесь за дочь. Можете указать в письме, что переживаете о предвзятом отношении к ней после инцидента. И они будут стараться относиться хорошо. Поверьте, только письменная претензия делает чудеса», — написала одна из комментаторов.

Бывшая учительница, которую когда-то уволили и велели не пускать в школу, где она проработала 25 лет и сама училась, пожелала Татьяне держаться. По ее словам, с тех пор прошло пять лет, она осталась педагогом и живет свою лучшую жизнь, а главное, осталась человеком.

Другой пользователь выразил сочувствие, но заметил, что подобный тон недопустим не только в адрес женщин и учителей, но и в адрес любого родителя, бабушки, дедушки, брата или сестры.

Еще один комментатор с сожалением написал, что белорусские школы превратили в тюрьмы с пропускным режимом и досмотром вещей, и пожалел детей, которые вынуждены жить в таких условиях.

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