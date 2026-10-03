Беларусь сенсационно обыграла Сан-Марино

Беларусь сенсационно обыграла Сан-Марино9
- 3.10.2026, 20:58
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Белорусские футболисты забили четыре мяча.
Сборная Беларуси одержала крупную победу над командой Сан-Марино в матче третьего тура Лиги наций.
Матч проходил в Будапеште (Венгрия) и завершился победой белорусов со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме: отличились Артем Концевой (46-я и 88-я минуты), Артем Шуманский (65-я) и Макс Эбонг (68-я).
Благодаря этой победе сборная Беларуси набрала четыре очка. Что касается сборной Сан-Марино, то она после трех игр очков не имеет. Команды выступают в группе 3 дивизиона С Лиги наций, где их соперниками также являются сборные Финляндии и Албании.
Отметим, белорусы не выигрывали в официальных матчах 11 встреч подряд.