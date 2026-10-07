Назван сок, который полезен для сердца и контроля веса 7 7.10.2026, 16:45

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В нем много ликопина, витаминов и минералов.

Томатный сок нравится далеко не всем: для одних это вкус, знакомый с детства, а другие не могут его пить. При этом этот напиток заслуживает внимания не только благодаря своим вкусовым качествам. При правильном выборе он способен стать источником ряда полезных веществ и дополнить рацион человека, который заботится о здоровье и контролирует вес, пишет ТСН.

Чем томатный сок отличается от свежих помидоров

Одним из главных преимуществ томатного сока считается высокое содержание ликопина. Это антиоксидант, который помогает защищать клетки от окислительного повреждения. Исследователи связывают достаточное поступление ликопина с поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы и снижением риска некоторых хронических заболеваний.

В обработанных томатах ликопин может усваиваться организмом эффективнее, чем из свежих овощей. Измельчение и нагревание способствуют высвобождению этого вещества из клеточной структуры помидоров. Поэтому томатный сок может быть полноценным способом получить ликопин из рациона.

Пять причин добавить томатный сок в меню

Потенциальные преимущества напитка связаны не только с ликопином. Исследования, о которых пишет Healthshots, выделяют несколько других свойств томатного сока.

Источник витаминов и минералов. Томатный сок содержит витамины А и С, калий, магний и медь. Эти питательные вещества необходимы для нормального обмена веществ, поддержания зрения, состояния кожи и полноценной работы сердечно-сосудистой системы.

Польза для сердца и сосудов. Антиоксидантные соединения в составе томатов помогают противостоять окислительному стрессу. Некоторые исследования также связывают регулярное употребление томатных продуктов с более благоприятными показателями артериального давления и уровня холестерина.

Поддержка пищеварения. В зависимости от способа приготовления томатный сок содержит пищевые волокна и пектины. Они необходимы для нормальной работы кишечника, помогают поддерживать кишечную микрофлору и могут способствовать более длительному ощущению сытости.

Противовоспалительное действие. Ликопин, каротиноиды, полифенолы и другие биологически активные соединения обладают антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от повреждений и могут влиять на процессы хронического воспаления.

Потенциальная защита от некоторых видов рака. Научные исследования изучают связь между регулярным употреблением томатных продуктов и риском отдельных онкологических заболеваний, в частности рака предстательной железы. Однако томатный сок не является средством профилактики или лечения рака сам по себе.

При контроле веса несладкий томатный сок может стать частью сбалансированного рациона. Если выпить небольшое количество напитка перед едой, благодаря жидкости и пищевым волокнам он может помочь быстрее почувствовать сытость.

Кому томатный сок может не подойти

Несмотря на полезные свойства, употреблять его можно не всем. Кислоты, содержащиеся в томатах, способны усиливать симптомы у людей с гастритом, рефлюксом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно нежелательно пить кислый сок натощак, если он регулярно вызывает изжогу или дискомфорт.

При заболеваниях почек также необходимо учитывать содержание калия. Людям с нарушением функции почек количество продуктов, богатых этим минералом, следует согласовывать с врачом.

Отдельное внимание стоит уделять готовому томатному соку. В магазинных продуктах может содержаться значительное количество соли, поэтому людям, которым необходимо контролировать потребление натрия, лучше выбирать варианты без его избытка.

Оптимальный выбор — натуральный несладкий сок без лишних добавок. При покупке стоит внимательно изучать состав: предпочтение лучше отдавать продуктам со 100% содержанием томатного сока, без добавленного сахара и большого количества соли. Домашний вариант также позволяет контролировать состав напитка и при желании добавлять к нему овощи или специи.

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