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«Похож на Путина»: россиянка устроила скандал из-за персонажа из Гарри Поттера

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  • 7.10.2026, 17:19
  • 9,614
«Похож на Путина»: россиянка устроила скандал из-за персонажа из Гарри Поттера
иллюстративное фото

Женщина назвала фигурку «насмешкой над президентом».

Жительница Саратова потребовала убрать из витрины кофейни фигурку Добби (персонажа книг о «Гарри Поттере»), заявив, что он похож на Владимира Путина. Женщина назвала это насмешкой над президентом и пригрозила вызвать полицию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 7 октября, в день рождения Путина, в кофейне во Фрунзенском районе. Посетительница попросила бариста выйти на улицу, указала на фигуру в витрине и заявила, что «эта мордочка» напоминает российского президента. Сотрудница объяснила, что перед женщиной Добби — персонаж «Гарри Поттера», не имеющий отношения к Путину.

Посетительницу это не убедило: «Это неважно, из какого „Гарри Поттера“. Он похож, вы и сами прекрасно это видите». Женщина пригрозила сообщить в полицию об изображении, которое «оскорбляет нашего руководителя».

На вопрос сотрудницы, считает ли она Добби Путиным, посетительница ответила: «Да, это он. Он похож. Вы меня поняли? Не нарывайтесь. Я понимаю, что вы рядовой работник, передайте вашему руководству». «Так если вы в нем увидели Путина, значит, вы его и оскорбили», — ответила бариста.

Сотрудники кофейни назвали претензии необоснованными, а ситуацию — «кринжовой». Тем не менее фигуру Добби переставили, чтобы «она не мозолила людям глаза».

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