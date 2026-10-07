В Гомеле выставили на торги раритетный Cadillac из 90-х 3 7.10.2026, 17:26

2,830

Фото: Endri Killo, Unsplash.com

Американская классика простояла в гараже последние 10 лет.

На торгах «Белюробеспечения» появился любопытный лот, который привлечет внимание любителей американской классики.

С аукциона намерены продать Cadillac Seville 1995 года выпуска. В описании сказано, что машина простояла в гараже последние 10 лет, поэтому и пробег соответствующий – 125 526 километров.

Седан оборудован автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 4,6 литра.

Отмечается, что на кузове есть незначительные повреждения краски, но продавец не исключает, что возможны скрытые неисправности.

Начальная цена составляет 16 740 рублей, плюс придется заплатить 271,82 рубль за организацию и проведение торгов. Аукцион запланирован на 20 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com