В Беларуси военнообязанных массово вызовут на сборы

В Беларуси военнообязанных массово вызовут на сборы4
- 7.10.2026, 17:35
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Режим Лукашенко начал новую проверку боеготовности теробороны.
С 7 октября по 13 ноября комиссия генштаба Вооруженных cил проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, сообщает Минобороны.
Директиву на формирование территориальных войск Кричевского района начальник Генштаба — первый замминистра обороны Владимир Белый вручил председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко.
Запланирован призыв военнообязанных и проведение с ними «занятий на участках местности» в регионе: «Будут охвачены все административные районы области, а в Кричевском — предстоит сформировать подразделения территориальных войск».
Основной целью мероприятий названа проверка работоспособности систем управления, «всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению теробороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов».
На завершающем этапе будет проведено «командно-штабное учение» с подразделениями сил теробороны района.
Минск поддерживает Москву в развязанной ею в феврале 2022 года полномасштабной войне против Украины.
На этом фоне военные учения правящий режим проводит практически безостановочно. Также регулярно проводятся проверки различных родов и частей войск.