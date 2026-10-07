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В Беларуси военнообязанных массово вызовут на сборы

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  • 7.10.2026, 17:35
  • 4,108
В Беларуси военнообязанных массово вызовут на сборы
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РБ

Режим Лукашенко начал новую проверку боеготовности теробороны.

С 7 октября по 13 ноября комиссия генштаба Вооруженных cил проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, сообщает Минобороны.

Директиву на формирование территориальных войск Кричевского района начальник Генштаба — первый замминистра обороны Владимир Белый вручил председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко.

Запланирован призыв военнообязанных и проведение с ними «занятий на участках местности» в регионе: «Будут охвачены все административные районы области, а в Кричевском — предстоит сформировать подразделения территориальных войск».

Основной целью мероприятий названа проверка работоспособности систем управления, «всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению теробороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов».

На завершающем этапе будет проведено «командно-штабное учение» с подразделениями сил теробороны района.

Минск поддерживает Москву в развязанной ею в феврале 2022 года полномасштабной войне против Украины.

На этом фоне военные учения правящий режим проводит практически безостановочно. Также регулярно проводятся проверки различных родов и частей войск.

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