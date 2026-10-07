Ученые выяснили, как прическа влияет на первое впечатление о человеке 5 7.10.2026, 17:47

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Иллюстрационное фото

Волосы могут дать подсказку, но это лишь очень небольшой объем информации.

Прическа способна заметно изменить то, как окружающие воспринимают человека еще до начала разговора. Исследования показывают, что по волосам люди судят о возрасте, привлекательности, силе, компетентности и даже характере, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Одно из исследований 2026 года показало, что прическа сама по себе может влиять на восприятие влиятельности. Участники эксперимента оценивали людей отдельно по лицу и прическе. Оказалось, что именно волосы помогали предсказывать, насколько влиятельным будет казаться человек.

Более ранние эксперименты дали похожий результат для бритых голов. Мужчины без волос воспринимались как более доминантные, высокие и физически сильные.

При этом прическа способна влиять и на профессиональную репутацию. Чернокожих женщин с натуральными волосами участники исследований оценивали как менее компетентных и профессиональных по сравнению с женщинами с выпрямленными волосами. Особенно заметным эффект был в консервативных сферах.

Седина тоже меняет первое впечатление. Людей с седыми волосами чаще воспринимали как более возрастных и менее привлекательных, однако на их социальный статус это практически не влияло.

Цвет волос способен менять восприятие характера. «Блондинок чаще воспринимают как молодых и привлекательных», — говорится в исследовании.

При этом ученые предупреждают, что связь между прической и реальной личностью довольно слабая. «Волосы могут дать подсказку, но это лишь очень небольшой объем информации», — считают авторы исследования.

В итоге прическа действительно влияет на первое впечатление, но далеко не всегда говорит о человеке правду.

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