Формула-1 готовит историческое возвращение в Африку 2 7.10.2026, 18:20

Иллюстрационное фото

Гран-при пройдет в Руанде.

Руанда близка к тому, чтобы получить этап Формулы-1 и вернуть чемпионат мира в Африку впервые с 1993 года. Переговоры между властями страны и представителями Формулы-1 продолжаются, а официальное объявление ожидается в ближайшее время, пишет The Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Постоянную трассу планируют построить примерно в 40 километрах от столицы Кигали. По предварительным данным, гонка может появиться в календаре не раньше 2030 года.

Последний африканский этап Формулы-1 прошел в 1993 году на трассе Кьялами под Йоханнесбургом. Сейчас на проведение гонки также претендуют Южная Африка, Марокко и Нигерия. В ЮАР рассматривают возвращение Кьялами и вариант с уличной трассой в Кейптауне.

Руанда объявила о своих планах провести Гран-при в 2024 году во время церемонии награждения FIA. Президент страны Поль Кагаме тогда заявил о намерении подать заявку.

Инициативу поддерживает и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он рассказал, что уже несколько лет пытается убедить руководство Формулы-1 вернуть чемпионат в Африку.

«Почему нас нет в Африке? На каждом другом континенте есть гонка — почему не в Африке?» — говорил британский пилот.

Хэмилтон также называл Руанду «особенно потрясающим местом» и признавался, что мог бы представить жизнь там.

Для Формулы-1 возвращение на континент стало бы не только спортивным событием, но и важным шагом в расширении мировой географии чемпионата.

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