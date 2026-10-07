закрыть
7 октября 2026, среда, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Формула-1 готовит историческое возвращение в Африку

2
  • 7.10.2026, 18:20
Формула-1 готовит историческое возвращение в Африку
Иллюстрационное фото

Гран-при пройдет в Руанде.

Руанда близка к тому, чтобы получить этап Формулы-1 и вернуть чемпионат мира в Африку впервые с 1993 года. Переговоры между властями страны и представителями Формулы-1 продолжаются, а официальное объявление ожидается в ближайшее время, пишет The Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Постоянную трассу планируют построить примерно в 40 километрах от столицы Кигали. По предварительным данным, гонка может появиться в календаре не раньше 2030 года.

Последний африканский этап Формулы-1 прошел в 1993 году на трассе Кьялами под Йоханнесбургом. Сейчас на проведение гонки также претендуют Южная Африка, Марокко и Нигерия. В ЮАР рассматривают возвращение Кьялами и вариант с уличной трассой в Кейптауне.

Руанда объявила о своих планах провести Гран-при в 2024 году во время церемонии награждения FIA. Президент страны Поль Кагаме тогда заявил о намерении подать заявку.

Инициативу поддерживает и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он рассказал, что уже несколько лет пытается убедить руководство Формулы-1 вернуть чемпионат в Африку.

«Почему нас нет в Африке? На каждом другом континенте есть гонка — почему не в Африке?» — говорил британский пилот.

Хэмилтон также называл Руанду «особенно потрясающим местом» и признавался, что мог бы представить жизнь там.

Для Формулы-1 возвращение на континент стало бы не только спортивным событием, но и важным шагом в расширении мировой географии чемпионата.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип