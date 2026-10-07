Формула-1 готовит историческое возвращение в Африку

Формула-1 готовит историческое возвращение в Африку2
- 7.10.2026, 18:20
Гран-при пройдет в Руанде.
Руанда близка к тому, чтобы получить этап Формулы-1 и вернуть чемпионат мира в Африку впервые с 1993 года. Переговоры между властями страны и представителями Формулы-1 продолжаются, а официальное объявление ожидается в ближайшее время, пишет The Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Постоянную трассу планируют построить примерно в 40 километрах от столицы Кигали. По предварительным данным, гонка может появиться в календаре не раньше 2030 года.
Последний африканский этап Формулы-1 прошел в 1993 году на трассе Кьялами под Йоханнесбургом. Сейчас на проведение гонки также претендуют Южная Африка, Марокко и Нигерия. В ЮАР рассматривают возвращение Кьялами и вариант с уличной трассой в Кейптауне.
Руанда объявила о своих планах провести Гран-при в 2024 году во время церемонии награждения FIA. Президент страны Поль Кагаме тогда заявил о намерении подать заявку.
Инициативу поддерживает и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он рассказал, что уже несколько лет пытается убедить руководство Формулы-1 вернуть чемпионат в Африку.
«Почему нас нет в Африке? На каждом другом континенте есть гонка — почему не в Африке?» — говорил британский пилот.
Хэмилтон также называл Руанду «особенно потрясающим местом» и признавался, что мог бы представить жизнь там.
Для Формулы-1 возвращение на континент стало бы не только спортивным событием, но и важным шагом в расширении мировой географии чемпионата.