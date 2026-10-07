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Загадка Розето: почему целый город жил без инфарктов

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  • 7.10.2026, 18:38
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Загадка Розето: почему целый город жил без инфарктов
Розето

История, которая перевернула представления о том, что на самом деле защищает сердце.

В начале 60-х врач из Пенсильвании Бенджамин Фальконе заметил странную вещь: за 17 лет он почти не видел жителей города Розето, в котором вел практику, с инфарктами. При этом они курили, пили вино, ели жареные на свином жире пироги — то есть имели весь набор факторов риска, пишет reminder.media.

Вместе с коллегой Стюартом Вольфом, тоже врачом и ученым, Фальконе изучил медицинские записи за семь лет и обнаружил, что смертность от инфаркта среди мужчин старше 65 лет в Розето была вдвое ниже, чем в соседних городках. Более того, за все это время ни один мужчина моложе 55 лет не умер от болезни сердца. Ученые перепроверяли данные несколько раз — в их правдивость сложно было поверить, но ошибки не было.

Они выдвинули несколько гипотез, которые могли бы объяснить это явление.

Жители Розето

Питание? Жиры составляли 41% калорий, потребляемых розетанцами. Жители городка мигрировали в США из Италии, но традиционной для них средиземноморской диеты не придерживались.

Гены? Можно было предположить, что дело в происхождении. Но розетанцы, переехавшие в Нью-Йорк и Чикаго, умирали от инфарктов с той же частотой, что и остальные американцы.

Вода, почва, климат? Соседние города Бангор и Назарет стоят на тех же холмах и используют ту же воду — но их жители умирали от инфарктов.

Тогда Вольф решился на эксперимент и вместе с социологом Джоном Бруном поселился в городе несколько месяцев. Они старались жить, как местные: ходили на воскресные ужины, где за столом собирались по тридцать человек из нескольких поколений одной семьи; видели, как богатые соседи намеренно не выставляли достаток напоказ, чтобы не выбиваться из общины; замечали, что если кто-то терял работу, соседи приносили ему еду и деньги, не дожидаясь просьб. На полторы тысячи жителей в Розето приходилось больше двадцати приходских организаций, а мэра, священника и врача все знали лично.

Вольф и Брун сделали вывод, что от инфарктов жителей защищает «сила клана». И сделали прогноз: как только город начнет меняться, смертность вырастет.

Тогда это предсказание не восприняли всерьез, но когда следующее поколение стало перебираться из общины в отдельные дома с лужайками, итальянский язык исчез из обихода, а традиционные праздники потеряли прежний смысл — ситуация действительно изменилась. В 1971 году в Розето впервые умер от инфаркта мужчина моложе 45 лет. А к концу десятилетия смертность сравнялась со средней по стране — хотя жители не начали хуже питаться или меньше двигаться.

О чем нам говорит эта история? Наверное, о том, что иногда важно не (только) то, что мы кладем себе на тарелку, но и то, с кем мы за этой тарелкой сидим.

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