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Гражданская экономика России встала

  • 7.10.2026, 19:01
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Гражданская экономика России встала
Фото: kremlin.ru

Весь рост с 2022 года произошел в связанных с войной отраслях.

Экономический рост вопреки санкциям, которым гордятся российские власти, оказался практически полностью сконцентрирован в отраслях, связанных с войной, подсчитали аналитики Банка Финляндии. Благодаря кратному увеличению военных расходов три отрасли, куда входит продукция ВПК (производство «готовых металлических изделий», «прочих транспортных средств» и «компьютеров и оптических изделий»), а также «госуправление и обеспечение военной безопасности» с начала 2022 г. выросли более чем на 40%. Но отрасли за пределами этих четырех, в общей сложности, за пять лет не прибавили почти ничего, пишет The Moscow Times.

Аналитики Райффайзенбанка также отмечали растущий разрыв между госсектором и прочими отраслями. Без учета обрабатывающей промышленности, куда входит ВПК, и госсектора прочие отрасли за год с первого квартала 2025 г. не выросли.

«Гражданская экономика России встала – это уже медицинский факт, – говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич. – Если брать в тоннах и штуках, то все стройматериалы – минус; химия – минус; гражданское машиностроение испытывает серьезный спад, там не на что пальцем ткнуть, чтобы сказать: "А вот это растет"». Большинство отраслей за пределами ВПК с середины 2023 г. пребывают в «околостагнации», а со второй половины 2024 г. перешли к спаду, отмечал близкий к Кремлю аналитический центр ЦМАКП.

В тоннах и штуках по итогам восьми месяцев производство большинства видов одежды сократилось на 5-9%, обуви осталось на прошлогоднем уровне, в небольшом минусе деревообработка, производство бумажных изделий, большинства химических веществ, следует из данных Росстата. Производство шин сократилось на 12,5%, бетона и стройматериалов примерно на 10%, большинство видов металлургической продукции в минусе на 5-15%. Производство холодильников осталось на прошлогоднем уровне, а стиральных машин снизилось на 9%.

Одна из немногих стабильно растущих отраслей – фармацевтика. Производство легковых автомобилей выросло на 13%, но проекты по сборке китайских брендов не могут компенсировать уход западных: за восемь месяцев выпущено 507 тыс. машин, а в январе-августе 2021 г. было 916 тыс.

Инвестиционные товары не находят потребителя, потому что инвестиции падают, отмечала Зубаревич. Вложения в основной капитал в прошлом году уменьшились на 2,3%, а в первом полугодии на 9,9%, по данным Росстата. Их роста не ждет даже правительство: оно прогнозирует, что в 2029 г. инвестиции лишь вернутся на уровень 2025-го.

Три года сокращающихся инвестиций несут риски потери потенциала рыночной части экономики и могут привести к потерям производственных мощностей и замедлить долгосрочные темпы экономического роста, предупреждает Григорий Жирнов из ВШЭ. У нас уже три года инвестиционная пауза, мягко говоря, – откуда взяться экономическому росту, задает риторический вопрос главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Аналитики Банка Финляндии прогнозируют рост российской экономики по итогам этого года на 1%, а в следующие два года на 0,5%. У России остаются производственные и финансовые возможности для ведения агрессивной войны, считают они, но предупреждают, что такая политика ведет к кризису.

Скоро власти окажутся перед трудным выбором. Если слишком сильно увеличить расходы, накопленные в экономике дисбалансы усугубятся, и это в итоге может привести к серьезному экономическому кризису. Но если сокращать расходы, экономика по мере ослабления господдержки может погрузиться в рецессию.

Данные по российской экономике не внушают оптимизма, пишет Алексей Климюк из «Альфа-капитала» и призывает признать устойчивую тенденцию к охлаждению деловой активности, переломить которую бюджетными вливанием или снижением ключевой ставки не получится. Поэтому ожидания от следующего года у него «нерадостные»: рост ВВП «в районе нуля, или даже ниже».

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