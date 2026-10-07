закрыть
7 октября 2026, среда, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыт неочевидный фактор счастья для людей старше 65 лет

1
  • 7.10.2026, 19:06
  • 4,966
Раскрыт неочевидный фактор счастья для людей старше 65 лет
Иллюстрационное фото

Ученые объяснили этот феномен.

Ученые из университета Эге в Турции выяснили, что способность пожилых людей оставаться жить в собственном доме напрямую связана с их уровнем счастья. Статья с результатами этого исследования, опубликованная в журнале Scientific Reports, доказывает, что для эмоционального благополучия пенсионеров привычная среда обитания и социальные связи играют более значимую роль, чем идеальное физическое здоровье.

В опросе приняли участие 394 человека старше 65 лет, средний возраст добровольцев составил 72 года. Специалисты опрашивали пациентов турецких больниц, которые лечились в отделениях кардиологии и гастроэнтерологии, оценивая их бытовые условия и эмоциональное состояние. Те пожилые люди, кто смог сохранить возможность жить в привычной домашней среде, чувствовали себя значительно счастливее тех, кто переехал в пансионаты и утратил привычный быт. Связь между комфортным проживанием на родном месте и радостью от жизни оказалась статистически значимой и очень сильной.

Кроме того, детальный анализ данных показал, что наивысший уровень удовлетворенности продемонстрировали пенсионеры, которые регулярно общались с соседями и друзьями. Возможность видеться с близкими оказалась для счастья даже важнее, чем способность самостоятельно обслуживать себя в быту. Ученые объясняют этот феномен тем, что собственный дом — это не просто крыша над головой, а место, где сохраняется личная идентичность, автономия и чувство безопасности, которые становятся особенно хрупкими в старости.

«Создание комфортной среды для пенсионеров не должно ограничиваться только медицинским уходом или обустройством квартир для маломобильных граждан», — отмечают авторы научной работы. По их мнению, жизненно важно развивать программы, помогающие пожилым людям социализироваться.

Глобальное старение населения ставит перед обществом серьезные вызовы. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году каждый шестой житель планеты перешагнет 60-летний рубеж. Во всем мире доля людей старшего возраста также неуклонно растет, и большинство из них предпочитает оставаться в собственных квартирах как можно дольше, избегая переезда в интернаты или к детям.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип