Раскрыт неочевидный фактор счастья для людей старше 65 лет 1 7.10.2026, 19:06

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Иллюстрационное фото

Ученые объяснили этот феномен.

Ученые из университета Эге в Турции выяснили, что способность пожилых людей оставаться жить в собственном доме напрямую связана с их уровнем счастья. Статья с результатами этого исследования, опубликованная в журнале Scientific Reports, доказывает, что для эмоционального благополучия пенсионеров привычная среда обитания и социальные связи играют более значимую роль, чем идеальное физическое здоровье.

В опросе приняли участие 394 человека старше 65 лет, средний возраст добровольцев составил 72 года. Специалисты опрашивали пациентов турецких больниц, которые лечились в отделениях кардиологии и гастроэнтерологии, оценивая их бытовые условия и эмоциональное состояние. Те пожилые люди, кто смог сохранить возможность жить в привычной домашней среде, чувствовали себя значительно счастливее тех, кто переехал в пансионаты и утратил привычный быт. Связь между комфортным проживанием на родном месте и радостью от жизни оказалась статистически значимой и очень сильной.

Кроме того, детальный анализ данных показал, что наивысший уровень удовлетворенности продемонстрировали пенсионеры, которые регулярно общались с соседями и друзьями. Возможность видеться с близкими оказалась для счастья даже важнее, чем способность самостоятельно обслуживать себя в быту. Ученые объясняют этот феномен тем, что собственный дом — это не просто крыша над головой, а место, где сохраняется личная идентичность, автономия и чувство безопасности, которые становятся особенно хрупкими в старости.

«Создание комфортной среды для пенсионеров не должно ограничиваться только медицинским уходом или обустройством квартир для маломобильных граждан», — отмечают авторы научной работы. По их мнению, жизненно важно развивать программы, помогающие пожилым людям социализироваться.

Глобальное старение населения ставит перед обществом серьезные вызовы. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году каждый шестой житель планеты перешагнет 60-летний рубеж. Во всем мире доля людей старшего возраста также неуклонно растет, и большинство из них предпочитает оставаться в собственных квартирах как можно дольше, избегая переезда в интернаты или к детям.

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