Bloomberg: ЕС готовит ограничения на импорт китайских гибридов 7 7.10.2026, 19:15

2,558

Иллюстрационное фото

Торговый дефицит ЕС с Китаем превышает €1 млрд в день

Евросоюз рассматривает временные ограничения на импорт китайских гибридных автомобилей для сокращения торгового дефицита с Китаем. Одним из возможных инструментов могут стать тарифные квоты, при которых импорт сверх установленного объема будет облагаться дополнительным сбором. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Еврокомиссия может использовать ограничения на гибриды как пилотный проект и затем распространить такой подход на другие отрасли, где фиксируется торговый дисбаланс. Решение пока не принято и может измениться после переговоров еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с министром коммерции КНР Ван Вэньтао в Пекине, отмечают собеседники.

Ситуацию и возможные новые торговые меры лидеры стран ЕС обсудят в середине октября. До конца года Еврокомиссия должна представить инструменты для сокращения дисбаланса и диверсификации цепочек поставок.

Politico тем временем также пишет, что Европарламент готовится к голосованию по докладу о политических отношениях ЕС и Китая. По сведениям издания, в докладе Комитета по иностранным делам ЕП Пекин рассматривается не только как экономический, но и как геополитический вызов европейской безопасности. В нем также содержится призыв к более жесткому подходу к Китаю за пределами торговой политики.

Евродепутаты связывают это, в частности, с напряженностью вокруг Тайваня.

Пекин выступает против возможных ограничений и заявляет, что они противоречат правилам ВТО и принципам честной конкуренции. Китай предлагает заменить пошлины на электромобили ценовыми обязательствами — механизмом контроля общих объемов экспорта путем установления минимальных цен.

Сейчас торговый дефицит ЕС с Китаем превышает €1 млрд в день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com