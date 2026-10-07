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Дочери Мэтта Дэймона шесть раз вышли с отцом на красную дорожку

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  • 7.10.2026, 19:21
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Дочери Мэтта Дэймона шесть раз вышли с отцом на красную дорожку
Фото: Альберт Л. Ортега/Getty

Раньше актер редко показывался со всей своей семьей перед камерами.

Мэтт Дэймон редко выводит всю семью на красную дорожку, но в последние годы такие появления становятся все заметнее. Жена актера Люсиана и его четыре дочери — Алексия, Изабелла, Джиа и Стелла — вместе с ним посетили премьеры фильмов «Air: Большой прыжок», «Оппенгеймер», «Подстрекатели», «Разрыв» и «Одиссея». Последний семейный выход состоялся 4 октября в Мехико на премьере фильма «Животные», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно эмоциональным для Дэймона оказался вечер в Лондоне на премьере «Одиссеи» в июле. Увидев дочерей рядом с собой, актер признался: «Я действительно растрогался, увидев их сегодня».

55-летний Дэймон не скрывает, что взросление детей дается ему непросто. «Это прекрасно, но это трудно», — сказал он, говоря о приближении момента, когда дом опустеет.

Фото: Альберт Л. Ортега/Getty

При этом семья старается сохранять привычный уклад. По словам актера, главный семейный ритуал — ужин вместе каждый вечер. «Это не обсуждается, так было всегда», — рассказал Дэймон.

Фото: Альберт Л. Ортега/Getty
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