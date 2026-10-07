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Почему зумеры не любят брать трубку

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  • 7.10.2026, 19:41
  • 3,550
Почему зумеры не любят брать трубку
Иллюстрационное фото

Многие из них предпочитают переписку.

Зумеры все чаще избегают телефонных звонков, предпочитая сообщения. Для многих из них неожиданный вызов означает не проявление внимания, а требование немедленно бросить свои дела и разговаривать здесь и сейчас, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Четверть людей в возрасте от 18 до 34 лет вообще не отвечает на звонки, а 70% предпочитают переписку.

Причина не только в привычке. Сообщение можно открыть и ответить тогда, когда удобно. Во время звонка приходится мгновенно реагировать, подбирать слова на ходу и поддерживать разговор. К тому же обычный вопрос легко превращается в длинную беседу.

Неожиданные звонки вызывают у молодых людей и тревогу. Более половины опрошенных связывают внезапный звонок с плохими новостями.

При этом полный отказ от звонков может задевать старшее поколение. Для многих родителей и бабушек с дедушками именно телефонный разговор остается важным способом почувствовать близость.

«Звонок — это способ сказать человеку, что он тебе важен», — пишет автор, признавая, что иногда сам был неправ, когда игнорировал вызовы близких.

Предлагаемый компромисс прост, сначала написать сообщение, согласовать удобное время, а звонки без предупреждения использовать только в действительно срочных случаях.

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