Почему зумеры не любят брать трубку

Почему зумеры не любят брать трубку8
- 7.10.2026, 19:41
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Многие из них предпочитают переписку.
Зумеры все чаще избегают телефонных звонков, предпочитая сообщения. Для многих из них неожиданный вызов означает не проявление внимания, а требование немедленно бросить свои дела и разговаривать здесь и сейчас, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Четверть людей в возрасте от 18 до 34 лет вообще не отвечает на звонки, а 70% предпочитают переписку.
Причина не только в привычке. Сообщение можно открыть и ответить тогда, когда удобно. Во время звонка приходится мгновенно реагировать, подбирать слова на ходу и поддерживать разговор. К тому же обычный вопрос легко превращается в длинную беседу.
Неожиданные звонки вызывают у молодых людей и тревогу. Более половины опрошенных связывают внезапный звонок с плохими новостями.
При этом полный отказ от звонков может задевать старшее поколение. Для многих родителей и бабушек с дедушками именно телефонный разговор остается важным способом почувствовать близость.
«Звонок — это способ сказать человеку, что он тебе важен», — пишет автор, признавая, что иногда сам был неправ, когда игнорировал вызовы близких.
Предлагаемый компромисс прост, сначала написать сообщение, согласовать удобное время, а звонки без предупреждения использовать только в действительно срочных случаях.