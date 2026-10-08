The Atlantic: США обсуждают нанесение ударов по Ирану до выборов в Конгресс
- 8.10.2026, 3:35
Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте.
Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на двух представителей американской администрации.
По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте с Ираном до выборов. Масштаб и цели потенциальных ударов все еще обсуждаются. Планы разрабатывает Центральное командование США.
В конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил США план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и возобновлению переговоров. Дональд Трамп инициативу отверг.