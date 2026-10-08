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Экс-глава Apple Тим Кук продал акции компании почти на $64 млн

  • 8.10.2026, 4:57
Экс-глава Apple Тим Кук продал акции компании почти на $64 млн
Тим Кук

В тот же день акции продал и новый CEO Apple Джон Тернус.

Председатель совета директоров Apple и бывший гендиректор компании Тим Кук продал почти 192 тыс. акций компании примерно за $63,7 млн. Такие данные опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Сделка прошла 2 октября и была разделена на четыре транша. Акции продавались по цене от $331,44 до $333,94 за штуку. При этом до сделки Куку было начислено более 374,5 тыс. акций в рамках программы вознаграждения RSU. Теперь, после продажи Тиму Куку принадлежит около 3,24 млн акций Apple. Продажа была запланированной — Тим Кук совершил ее в соответствии с торговым планом, который он принял еще 28 мая 2026 года.

В то же время новый CEO Apple Джон Тернус продал более 25,4 тыс. акций Apple примерно на сумму $8,46 млн. Цена продажи находилась в диапазоне от $331,38 до $334,05 за акцию. Продажа также последовала за начислением Тернусу 99,8 тыс акций RSU.

В документе говорится, что сделки проводились по плану, который Тернус принял 21 мая 2026 года, в соответствии с правилом SEC 10b5-1.

Это правило Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которое позволяет инсайдерам легально продавать и покупать акции своей компании по заранее составленному плану.

1 сентября Тим Кук оставил должность генерального директора Apple. Его сменил ветеран Apple — бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc. При этом Кук стал исполнительным председателем совета директоров. В компании тогда отмечали, что он будет «оказывать помощь в определенных аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру».

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