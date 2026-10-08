В Крыму назревает новый кризис 8.10.2026, 5:11

Запасы воды на оккупированном полуострове начали стремительно сокращаться.

Водохранилища оккупированного Крыма начали стремительно терять накопленные запасы воды. Только за сентябрь их объем сократился на 11 млн кубометров, почти на 7% от общего запаса, и сейчас составляет около 150 млн кубометров.

По информации Центра национального сопротивления, нынешний объем соответствует средним многолетним показателям, однако динамика вызывает тревогу. Запасы воды начали резко сокращаться уже в начале осени, а большинство рек Крыма полностью пересохло. Еще летом водохранилища наполнялись, но причиной было не нормальное восстановление водоснабжения, а снижение потребления воды на фоне общей деградации оккупационной инфраструктуры. Теперь накопленные ресурсы снова быстро расходуются.

По информации Центра национального сопротивления, нынешний объем соответствует средним многолетним показателям, однако динамика вызывает тревогу. Запасы воды начали резко сокращаться уже в начале осени, а большинство рек Крыма полностью пересохло. Еще летом водохранилища наполнялись, но причиной было не нормальное восстановление водоснабжения, а снижение потребления воды на фоне общей деградации оккупационной инфраструктуры. Теперь накопленные ресурсы снова быстро расходуются.

В Крыму фиксируются регулярные проблемы с электроснабжением, а теперь стремительно сокращаются и запасы воды. Содержать оккупированный полуостров становится для РФ все дороже и сложнее.

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