В Литве задержали двух иностранцев, проникших в ЕС из Беларуси
- 8.10.2026, 6:49
Они хотели улететь в Пизу.
В аэропорту литовского Каунаса перед отлетом в итальянский город Пиза двое пассажиров предъявили документы граждан Греции и Болгарии. Как выяснилось, это были подделки, а иностранцы прибыли в ЕС через белорусско-латвийскую границу, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.
Литовские пограничники 6 октября проверили документы двух иностранцев в аэропорту Каунаса — те ожидали посадки на рейс в итальянскую Пизу. Мужчины предъявили удостоверения личности 25-летнего гражданина Болгарии и 28-летнего гражданина Греции, но их подлинность вызвала подозрение. Проверка показала, что документы не соответствуют стандартам.
«Оба пассажира испытывали трудности в общении на английском языке, поэтому пограничники предложили им заполнить анкеты на болгарском и греческом языках, но иностранцы не смогли этого сделать», — рассказали в погранслужбе.
В конце концов, они признались, что являются гражданами Афганистана, одному 21 год, другой на год старше.
«Афганцы попали в нашу страну обычным путем: из Беларуси, незаконно пересекли границу с Латвией и, будучи задержаны пограничниками в Литве, запросили убежище», — сообщили в СОГГ.
Иностранцы задержаны, возбуждены уголовные дела по факту хранения поддельных удостоверений личности.