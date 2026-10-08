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Что происходит с мозгом при употреблении кофе без кофеина?

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  • 8.10.2026, 8:55
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Что происходит с мозгом при употреблении кофе без кофеина?
Фото: Getty Images

Ученые предполагают, что определенную роль способны играть кишечные микроорганизмы.

Кофе без кофеина может уступать обычному напитку по бодрящему эффекту, но потенциально приносить пользу памяти. В эксперименте участники, пившие декофеинизированный кофе, заметно лучше справились с двумя заданиями на память, тогда как у употреблявших кофеин улучшений не обнаружили, пишет «Курсор».

Исследование, опубликованное в Nature Communications, указывает, что воздействие кофе на мозг может быть связано не только с кофеином. Ученые предполагают, что определенную роль способны играть кишечные микроорганизмы.

«Кофе – это больше, чем просто кофеин: это составная часть рациона, которая взаимодействует с нашими кишечными микроорганизмами, метаболизмом и даже эмоциональным благополучием. Наши результаты свидетельствуют о том, что кофе – с кофеином или без него – может по-разному, но взаимодополняюще влиять на здоровье», — подчеркнул Джон Крайан из Университетского колледжа Корка в Ирландии.

В 2013 году Крайан и его коллега Тед Динан ввели термин «психобиотики» для описания возможного влияния пробиотиков на микробиом кишечника и психическое здоровье через взаимодействие с мозгом.

Теперь Крайан изучает связь между кофе и осью «кишечник - мозг». Ученый предполагает, что некоторые эффекты утреннего кофе могут быть связаны не столько с кофеином, сколько с воздействием напитка на кишечные микроорганизмы. Особое внимание он уделяет полифенолам - содержащимся в кофе растительным соединениям, которые, как предполагается, способны влиять на микробиом.

В исследовании участвовал 31 человек, временно отказавшийся от кофе. После возвращения напитка в рацион у участников заметно изменился микробиом кишечника, причем эффект наблюдался и при употреблении декофеинизированного кофе. Также снизились воспринимаемые стресс, депрессия и импульсивность.

При этом только кофеинсодержащий кофе был связан с уменьшением тревожности и психологического дистресса, а также с повышением внимания и бдительности.

Результаты подтверждают возможное особое влияние кофеина на настроение и когнитивные функции, однако Крайан отметил, что изменения наблюдались и после употребления кофе без кофеина. В частности, у этой группы улучшились показатели в двух тестах на память.

Ученые предполагают, что эффект может быть связан с полифенолами, которые воздействуют на кишечные микроорганизмы и через ось «кишечник - мозг» влияют на когнитивные функции.

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