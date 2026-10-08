В Минске сегодня ограничат движение по неожиданной причине
- 8.10.2026, 9:15
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Перекроют улицу Притыцкого.
В Минске 8 октября с 10.00 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего вблизи дома № 60/2 по улице Притыцкого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
С 10.00 до 13.00 движение на данном участке в направлении улицы Петруся Глебки будет полностью ограничено.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.