В Минске сегодня ограничат движение по неожиданной причине 8.10.2026, 9:15

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Иллюстративное фото: onliner

Перекроют улицу Притыцкого.

В Минске 8 октября с 10.00 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего вблизи дома № 60/2 по улице Притыцкого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

С 10.00 до 13.00 движение на данном участке в направлении улицы Петруся Глебки будет полностью ограничено.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

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