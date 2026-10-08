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Украина получит от Германии десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов

  • 8.10.2026, 9:54
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Украина получит от Германии десятки тысяч перехватчиков реактивных дронов

Для борьбы с российскими беспилотниками «Герань-4» и «Герань-5».

Немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками «Герань-4» и «Герань-5».

Об этом заявил вице-президент Quantum Systems Маттиас Лена во время прессбрифинга компании в Берлине, сообщает «Укринформ».

«На выходных была подписана LOI (письмо о намерениях - ред.) по обеспечению пакета из десятков тысяч SPYS, которые, как уже было сказано, способны сбивать реактивные дроны», - сообщил Лена.

По его словам, перехватчики SPYS - совместная разработка Quantum Systems и украинского партнера WIY, которые сотрудничают в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries.

При создании новой системы был учтен опыт применения продукции компании, в частности, дрона-перехватчика STRILA, непосредственно в Украине.

Как отметили в Quantum Systems, эффективность противодействия российским реактивным дронам в Украине в последнее время заметно возросла.

«Сначала мы наблюдали в Украине способность к перехвату на очень низком процентном уровне. Затем она выросла до более чем 30%, а последние ночи показали рост до более чем 50%», - сказал представитель компании.

В то же время, он отметил, что такой показатель является результатом сочетания различных средств противодействия, а не только применения дронов-перехватчиков.

«Но это сочетание разных мер. Украина также адаптировалась, задействовала разные способности, в значительной степени использует свой парк F-16, который способен перехватывать реактивные Shahed. И все больше использует разработки таких компаний, как наша, которые в этом комплексе способностей для противодействия новой угрозе демонстрируют все большую эффективность», - отметил представитель компании.

При масштабировании производства SPYS компания также может опираться на уже созданные производственные мощности для дронов-перехватчиков STRILA.

«И я говорю здесь о нескольких тысячах в месяц», - сказал Лена, говоря о возможных объемах производства.

На вопрос, когда первые SPYS из нового пакета могут быть поставлены Украине, представитель Quantum Systems ответил: «Тысячи единиц готовы к поставкам уже в этом году».

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