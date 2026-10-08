В Могилевской области Беларуси начали призыв военнообязанных 2 8.10.2026, 9:59

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Их учат в засекреченном месте применять высокоточные артиллерийские боеприпасы.

С 7 октября по 13 ноября в Могилевской области пройдет крупная проверка подготовки территориальной обороны. В ее рамках запланирован призыв военнообязанных, сообщило Министерство обороны, передает «Белсат».

В рамках проверки собираются охватить все районы Могилевской области, сформировать подразделения территориальных войск в Кричевском районе. На последнем этапе планируют командно-штабное учение подразделений территориальной обороны Кричевского района во взаимодействии с другими силами терробороны на различных участках местности.

Бывший военный аэродром «Кричев-6» – вероятное место расположения российского комплекса» «Орешник», способного запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Артиллеристов тренируют в особых условиях

Кроме того, в неназванном месте продолжается проверка боевой готовности артиллерийских подразделений, сообщили в оборонном ведомстве. С одной из бригад проводят тактические учения с боевой стрельбой на незнакомой для нее территории – не на ее полигоне. Учения особенны также тем, что подразделения действуют на реальных расстояниях.

Значительная часть участников учений – военнообязанные. Во время учений, по сообщению Минобороны, был целый расчет только из военнообязанных, который применял для поражения целей высокоточные боеприпасы.

Минобороны отмечает, что учения такого масштаба с артиллерийской бригадой проводятся впервые. При этом масштаб учений не уточняет.

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