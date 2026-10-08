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Лимон-гигант вырос в квартире белоруса

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  • 8.10.2026, 10:28
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Лимон-гигант вырос в квартире белоруса

Прежний рекорд побит.

Пока одни белорусы хвастаются гигантскими овощами с грядок, другие собирают впечатляющий урожай прямо в квартире.

Житель Борисова Денис Гиндуллин вырастил дома огромный лимон, который превзошел его собственный рекорд.

Ролик с необычным плодом опубликовал Instagram-аккаунт newsborisov.

На видео гигантский цитрус еще висит на дереве. Под ветку с тяжелым плодом пришлось поставить специальную подпорку, чтобы она не обломилась. По словам женщины за кадром, сначала на дереве созрели два лимона. Но растение упало, и один из плодов разбился.

«Зато этот не подвел. Один за двоих вымахал», – пошутила она.

Спорить трудно: лимон получился таким крупным, что его не обхватить одной ладонью.

Самое интересное началось, когда плод срезали и положили на весы.

Результат удивил всех: цитрус потянул на 1605 г, тогда как прошлогодний рекорд борисовчанина составлял 1360 г.

Правда, пробовать такое чудо сразу не стали. Денис решил сначала показать необычный урожай коллегам, а дегустацию устроить потом.

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