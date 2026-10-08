Известный украинский актер вступил в ряды ВСУ 2 8.10.2026, 16:16

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Сергей Стрельников

Он будет частью команды отдельной бригады беспилотных систем.

Известный украинский актер Сергей Стрельников мобилизовался в ВСУ и сообщил, что присоединился к Силам беспилотных систем. Новостью он поделился в своем Instagram.

По словам актера, он стал частью команды батальона 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

«Официально сообщаю, что я присоединился к рядам Сил обороны Украины и принял присягу на верность нашему народу. Отныне я часть команды батальона FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Буду делать то, что умею лучше: быстро буду учиться новым навыкам и использовать их на практике. А еще буду освещать для вас судьбы тех, кто ежедневно держит небо и землю. О тех, кого вы не всегда можете услышать в новостях, но именно благодаря кому эти новости вообще выходят», – отметил он.

Как известно, на счету Стрельникова более 50 ролей в кино и сериалах, а наибольшую популярность ему принесли роли Довбуша в одноименном фильме и Совы в военном фильме «Киллхаус» Любомира Левицкого, который вышел в национальный прокат 23 апреля 2026 года.

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