Исследователи выяснили, как темп ходьбы помогает продлить молодость мозга
- 8.10.2026, 10:37
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Чем быстрее, тем лучше.
Обычная скорость ходьбы и сила толчка ног способны защитить мозг от возрастного угасания даже тогда, когда уже начали проявляться первые признаки нарушений.
К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за девятью сотнями пожилых людей.
Ученые искали физические факторы, способные замедлить ухудшение памяти и внимания до наступления необратимого заболевания. Об этом пишет New Voice.
Для участия в испытаниях в Испании отобрали почти девятьсот добровольцев в возрасте от 60 до 85 лет. Все они входили в группу высокого риска развития деменции и имели едва заметные когнитивные нарушения, но еще не получили официального диагноза.
Участники проходили серию тестов на работу исполнительных функций мозга, отвечающих за самоконтроль, планирование действий и скорость переключения внимания. Затем врачи измеряли силу сжатия кисти с помощью ручного динамометра, пиковую силу мышц ног и скорость преодоления шестиметровой дистанции.
Анализ выявил поразительные показатели после учета пола, курения, уровня артериального давления, диабета и симптомов депрессии. Негативное влияние старения на мозг начинало резко ослабевать, если человек шел со скоростью более 1,59 метра в секунду. При темпе 1,83 метра в секунду возрастное ухудшение функций мозга переставало фиксироваться приборами вовсе.
Похожая картина наблюдалась и в отношении мышечной силы. Возрастное снижение когнитивных способностей практически исчезало, когда сила сжатия кисти достигала почти 49 килограммов, а мощность ног превышала 438 ватт.
Авторы исследования подчеркнули, что «у пожилых людей с повышенным риском деменции хорошая физическая форма ослабляла связь между возрастом и снижением исполнительных функций мозга независимо от сосудистых или эмоциональных факторов».
Однако защитный эффект быстрой ходьбы отчетливо проявился лишь у мужчин. К тому же развить такую скорость оказалось под силу немногим: темп выше 1,59 метра в секунду смогли продемонстрировать лишь 14% участников эксперимента.