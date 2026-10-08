Туристы «штурмуют» Балтику 1 8.10.2026, 11:05

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Фото: Bartlomiej Kudowicz / Forum

Один из курортов стал настоящим хитом осени.

В этом году среди зарубежных направлений особой популярностью пользуются Прага, Будапешт и Вильнюс. Однако часть туристов вместо коротких городских поездок в европейские столицы выбирает классический отпуск у польского моря.

Хотя Балтика ассоциируется в основном с летними каникулами, все больше людей, в частности поляков, переносят поездку на побережье на осень. Более низкие цены, улучшающаяся гостиничная инфраструктура и отсутствие толп – лишь часть факторов, привлекающих туристов в Западное Поморье в межсезонье, сообщает Radio ZET.

«Многие гостиницы, пансионаты и заведения общепита говорят о лучшей осени за последнее десятилетие. Это заслуга очень удачной погоды над Балтикой и того, что многие объекты предлагают, например, специальные цены для клиентов», – заявляет президент Северной торгово-промышленной палаты в Щецине Ханна Мойсюк.

Поэтому по пятницам, субботам и воскресеньям на Балтике действительно очень многолюдно. Здесь все решает погода: красивая золотая осень означает толпы у моря, а когда идет дождь и дует ветер, пляжи и променады пустеют.

Погода привлекает туристов в Западное Поморье

Солнечная погода – безусловно, одна из главных причин удачного начала осени. Все указывает на то, что высокие температуры сохранятся как минимум в первой половине октября. По прогнозам Института метеорологии и водного хозяйства, в Западном Поморье в ближайшие несколько дней будет около 20 градусов.

«Есть погода – есть туристы. У моря эта закономерность, пожалуй, самая универсальная. Мы видим, что сентябрь оказался очень удачным по погоде, а в Мендзыздрое, Колобжеге, Свиноустье, Поберове или Ревале действительно нет недостатка в гостях. Конечно, это другой туризм, чем в июле», – отметила Мойсюк.

По ее словам, в Западном Поморье теперь больше хочется прогулок, отдыха и вкусной еды в ресторанах, а купаться в Балтике хочется меньше. Но наступает время, когда к морю притягивает не только само море.

Свиноустье – «топовая локация»

Как признает президент Северной торгово-промышленной палаты, Свиноустье остается «топовой локацией» в Западном Поморье и за пределами летнего сезона.

Растет популярность и менее очевидных мест – таких как Волин, Камень-Поморский или Грыфице, которые привлекают любителей «тихой охоты». Среди классических приморских курортов все больший интерес вызывают Мендзыздрое, Реваль, Поберово и Пустково.

«Мы довольны – есть туристы из Польши, Германии, Чехии, все хвалят обслуживание, чувствуют себя хорошо и знают, что осень на Балтике – это высокое качество и относительно низкие цены. Это особенно заметно, когда приезжают туристы из Германии и искренне удивляются ценам», – отмечает Гжегож Добош, владелец отеля Hamilton в Свиноустье.

Все указывает на то, что лучший период для предпринимателей еще впереди. Многие объекты уже подготовили предложения на Новый год, Рождество и местные развлечения, например «моржевание».

Подобные пакеты в прошлые годы пользовались большим спросом, что лишь подтверждает: Западное Поморье и Балтика стали круглогодичными курортами.

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