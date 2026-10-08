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Администрация гомельского вуза случайно слила фото секретного объекта

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  • 8.10.2026, 11:22
  • 7,126
Администрация гомельского вуза случайно слила фото секретного объекта

Военный городок попал на кадры идеологов БелГУТа.

Администрация Белорусского государственного университета транспорта опубликовала на своих ресурсах фото, на котором «Флагшток» узнал секретный объект, который сейчас возводят в Гомельском районе.

Идеологи хотели показать, как используется неоплачиваемый труд студенток-«активисток» БелГУТа. Они расписывали интерьеры для ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Причем стройку назвали просто «объектом». Как ранее выяснили журналисты, в документах госзакупок «объектом» чаще всего именуют стройку военного городка в Гомельском районе около деревни Прибор, заказчиком по нем зачастую выступает тот же домостроительный комбинат.

На фотографиях показаны результаты труда студенток: роспись стен. На одном из снимков есть широкие окно с примечательным пейзажем из железобетонных каркасов на фоне соснового леса. В Гомельской области не так много строек, которые по внешнему виду напоминают строительство военного городка Сил специальных операций Беларуси.

Наиболее вероятно, снимок был сделан в здании с функциями соцкультбыта военного городка (на спутниковом снимке оно под желтой крышей).

Фото говорит о высокой степени готовности ключевых построек военного городка, а также о продолжающемся масштабном строительстве.

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