Администрация гомельского вуза случайно слила фото секретного объекта

Администрация гомельского вуза случайно слила фото секретного объекта2
- 8.10.2026, 11:22
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Военный городок попал на кадры идеологов БелГУТа.
Администрация Белорусского государственного университета транспорта опубликовала на своих ресурсах фото, на котором «Флагшток» узнал секретный объект, который сейчас возводят в Гомельском районе.
Идеологи хотели показать, как используется неоплачиваемый труд студенток-«активисток» БелГУТа. Они расписывали интерьеры для ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». Причем стройку назвали просто «объектом». Как ранее выяснили журналисты, в документах госзакупок «объектом» чаще всего именуют стройку военного городка в Гомельском районе около деревни Прибор, заказчиком по нем зачастую выступает тот же домостроительный комбинат.
На фотографиях показаны результаты труда студенток: роспись стен. На одном из снимков есть широкие окно с примечательным пейзажем из железобетонных каркасов на фоне соснового леса. В Гомельской области не так много строек, которые по внешнему виду напоминают строительство военного городка Сил специальных операций Беларуси.
Наиболее вероятно, снимок был сделан в здании с функциями соцкультбыта военного городка (на спутниковом снимке оно под желтой крышей).
Фото говорит о высокой степени готовности ключевых построек военного городка, а также о продолжающемся масштабном строительстве.