Токаев провозглашает Казахстан наследником Золотой Орды 22 8.10.2026, 11:31

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Касым-Жомарт Токаев

Страна проводит «ребрендинг» своей истории.

Казахстан при президенте Касым-Жомарте Токаеве начал кампанию самостоятельного переосмысления и «ребрендинга» своей истории. Казахское государство теперь преподносится и внутри страны, и на международной арене как наследник Золотой Орды, сообщает BBC.

Казахстанские власти говорят, что страна, обретшая независимость от России еще в 1991 году, теперь, наконец, воспользовалась своим правом независимо осмыслять и свою историю.

Новая историческая политика явно направлена против популярной в России версии истории казахов, согласно которой они до присоединения к Российской империи и затем к Советскому Союзу не имели никакой государственности и были дикими кочевниками.

Одновременно этот новый взгляд на историю может рассматриваться и как составная часть внешней политики Токаева, который продвигает образ Казахстана как Middle Power, одного из влиятельных на мировой арене государств средней величины.

Прямой наследник Орды

После того, как Токаев в 2019 году стал президентом, Астана начала активно поддерживать исследования истории Золотой Орды, точнее, государства Улус Джучи — восточной части гигантской империи Чингисхана и затем одного из ее преемников-осколков.

В 2021 году Токаев инициировал создание Института изучения Улуса Джучи, а также распорядился реставрировать мавзолей Джучи-хана, сына Чингисхана, в Улытауской области в центральном Казахстане.

В недавно изданной семитомной истории Казахстана подробно изложена история Золотой Орды как предшественницы Казахского ханства, образовавшегося в 1465 году.

Токаев распорядился отреставрировать мавзолей хана Джучи в центре Казахстана

В мае этого года в Астане прошел международный симпозиум по истории Золотой Орды. Открывал его лично президент Токаев.

В речи на открытии Токаев назвал эпоху Золотой Орды важнейшей частью «периода цивилизационной эволюции» и сказал, что по новой, принятой только в марте Конституции Казахстана, хранить преемственность с Великой Степью и ее тысячелетней историей — священный долг казахов.

«Наша страна — прямая наследница Золотой Орды», — заявил президент.

Улус Джучи Токаев назвал «империей, которая соединяла Запад и Восток, оказала значительное влияние на появление и развитие разных цивилизаций и государств и, несомненно, была важнейшей политической системой».

Президент рассказал, что Казахстан сейчас «активно пересматривает устаревшие догмы и стереотипы, которые низводят некогда мощные степные империи до так называемых „полугосударств“ и даже изображают кочевые народы дикой, варварской силой, существовавшей вообще вне глобального исторического контекста».

По словам Токаева, на деле интеллектуальная эволюция Центральной Азии была среди прочего основана на «энергии кочевого мира и тюрко-монгольском наследии», а экономика Золотой Орды сочетала в себе кочевой образ жизни, городские ремесленнические традиции и контроль над северной частью Великого шелкового пути.

Золотая Орда в интерпретации Токаева объединяла разные культуры в «единую систему гуманитарного и политического партнерства», и сейчас Евразия, по его мысли, должна соответствовать своей исторической миссии и быть «важным цивилизационным и геополитическим полюсом мира».

Аннексия Крыма как переломный момент

Как объяснял в июле в интервью «Азаттык Азия», подразделению «Радио Свобода», глава Института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов, в 1990-е годы обстановка в Казахстане была сложной и «любые поползновения в сторону роста национального самосознания могли привести даже к гражданской войне».

Поэтому власти Казахстана, по его словам, воздерживались от того, чтобы педалировать темы исторического и национального самосознания казахов. При Нурсултане Назарбаеве больше внимание власти уделяли идее современного независимого Казахстана как государства, созданного уже в новейшее время.

Согласно современной доминирующей точке зрения в Казахстане, Улус Джучи как цивилизация сочетал в себе культуру кочевников и воинов, культуру ремесленничества в городах и контроль над частью Шелкового пути

Поворотным пунктом, по словам Сабитова, стала аннексия Россией Крыма в 2014 году.

«У политической элиты возникло понимание, что верить в то, что Нурсултан Абишевич — основатель [государства], — это очень плохая история. Поэтому интерес к истории до Назарбаева после Крыма очень сильно вырос. В 2019 году восстановили историческую справедливость. Начали обращать внимание на Золотую Орду. Потому что она предшествовала Казахскому ханству и без нее невозможно понять историю Казахского ханства», — продолжает Жаксылык Сабитов.

Заместитель главы казахстанского Института истории и этнологии Жомарт Женис писал в статье на сайте газеты «Вечерняя Астана», что в Казахстане много лет доминировала евроцентричная парадигма, но теперь он способен независимо определять для себя «настоящее идеологическое направление».

Это направление, по мнению Жениса, «основано на исторических фактах и национальных ценностях, отражает статус страны как региональной державы и может объединить народ и власть и поднять национальный дух».

«Нечем гордиться»

При этом Астана ясно понимала, что ее стремление позиционировать Казахстан как государство, уходящее корнями во времена Золотой Орды, не могло не вызвать раздраженной реакции в России, где историки в основном рассматривают Орду через призму страданий, которые принесло «татаро-монгольское иго».

Касым-Жомарт Токаев в своей майской речи призвал объективно и политически нейтрально изучать историю и избегать «линейного взгляда на сложную, многослойную историю Золотой Орды», чтобы не испортить добрые отношения между народами и странами.

Но многих в России такие призывы не убеждают. Например, автор интернет-журнала «Военно-политическая аналитика» Никита Мендкович в июньской статье по следам майского симпозиума в Астане написал, что у казахов нет оснований гордиться наследием Золотой Орды, потому что в период завоевания она несла предкам современных казахов геноцид, а затем они, в интерпретации Мендковича, «были одними из множества данников Золотой Орды, составляя часть […] социальных низов на подвластных ей территориях».

«Культурное возрождение казахов», как убеждает Мендкович, началось только в XIX веке, после их присоединения к Российской империи.

Некоторые российские комментаторы интерпретируют стремление Казахстана подчеркивать историческую связь с Золотой Ордой и как скрытое покушение на большие куски территории нынешней России, которые тоже входили в Улус Джучи и коренное население которых этнически близко тюркским народам.

«Самое яркое событие истории Казахстана»

Этот отход Казахстана от российско-советской версии истории приветствует, в частности, соснователь аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин. В мае он писал, что это «переформатирование исторического нарратива» имеет стратегическое значение.

По мысли Амелина, Казахстан таким образом «дистанцируется от советского и „русскомирского“ цивилизационного поля». Кроме того, по мнению украинского аналитика, поиски корней в истории Орды и Улуса Джучи будут способствовать и внутренней национальной консолидации.

«Наследие Золотой Орды объединяет все казахские жузы и рода под общей институциональной крышей, существовавшей до разделения на казахов, ногайцев, татар и узбеков, что помогает преодолевать трайбализм», — полагает Амелин.

Приветствует новый подход Казахстана к своей истории и историк Марат Гатин из российского Татарстана.

«Это вполне нормальное явление. В Казахстане интересуются собственной национальной историей, которую они связывают с наследием Золотой Орды. Это напрямую связано с укреплением идентичности. Так как эпоха Улуса Джучи, пожалуй, самое яркое событие истории Казахстана», — сказал Гатин в интервью в июле этого года.

Но узбекский антрополог и политический философ Бахтиёр Алимджанов опасается, что претензии Казахстана на преемственность с империей завоевателей могут создать напряженность в Центральной Азии.

Алимджанов напомнил в разговоре с «Азаттык Азия», что Узбекистан еще с начала 1990-х «начал продвигать идеологию Тимура» и утверждать, что узбеки — наследники Тамерлана, то есть лидеры Центральной Азии.

«Именно реабилитация этой имперскости помешала центральноазиатской интеграции. В то время среди соседей не было таких амбиций. Только у Узбекистана. А теперь Казахстан тоже „болеет“. То, что Казахстан является наследником и преемником Золотой Орды, это, конечно, создает напряжение в регионе. Потому что теперь появляются две схожие имперскости. И теперь они будут между собой конкурировать», — считает Алимджанов.

«Процесс не может быть отменен»

В самом Казахстане многие историки и политобозреватели с энтузиазмом поддерживают историческую политику Токаева.

«Отрицать связь казахов с Золотой Ордой — все равно что отрицать связь современных европейцев с античным миром», — писал в июне обозреватель негосударственного издания Exclusive.kz Марлен Зиманов.

«Казахское ханство возникло не на пустом месте. Оно стало прямым продолжением джучидской государственности после распада Улуса Джучи. Казахские ханы происходили из той же династии Чингизидов, которая правила Золотой Ордой. Политические институты, нормы власти, военная организация и представления о государственности формировались внутри ордынского мира» — объясняет Зиманов.

Казахстанский политолог Аскат Дукенбаев, полемизируя в статье на том же сайте Exclusive с Никитой Мендковичем и другими оппонентами, объясняет, что казахские историки стараются преодолеть наследие российского и советского периода, из-за которого в Центральной Азии господствовала российская популярная версия истории Улуса Джучи.

«Интерпретации, исходящие от тюркских и монгольских народов постсоветской Евразии — казахов, татар, башкир, узбеков, каракалпаков, туркмен, азербайджанцев, калмыков, бурят-монголов и других народов, чьи исторические и историографические традиции связаны с наследием Чингисхана и чингизидских государственных династий, — нередко воспринимались (и во многом продолжают восприниматься) как вторичные, периферийные или политически мотивированные, а не как равноправные версии общего прошлого», — объясняет Дукенбаев.

«Тем не менее, несмотря на сохраняющуюся эту асимметрию, которой все более последовательно бросает вызов обновляющаяся историография Казахстана и других постимперских обществ региона, — продолжает казахстанский политолог, — народы Северной и Центральной Евразии постепенно переосмысливают ордынское наследие и интегрируют его в собственные исторические нарративы».

«Процесс осмысления и переосмысления ордынского наследия уже стал частью исторической реальности региона и не может быть отменен или „заблокирован“ внешними интерпретационными рамками», — заключил политолог Аскат Дукенбаев.

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