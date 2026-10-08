РФ ударила по гражданскому автобусу в Краматорске 2 8.10.2026, 12:18

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14 человек погибли.

Армия РФ нанесла удар по Краматорску, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Российские войска около 11:00 утра по Минску атаковали транспорт, который перевозил гражданских.

В зоне поражения оказались два рейсовых автобуса. Удар привел к многочисленным жертвам, по меньшей мере 12 человек погибли, 14 получили ранения. Информация уточняется. По предварительным данным прокуратуры, для удара армия РФ могла применить УМПБ Д-30СН — российский высокоточный планирующий боеприпас.

Краматорск остается одним из городов Донецкой области, которые регулярно подвергаются российским ударам по гражданской инфраструктуре или транспорту.

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