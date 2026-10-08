В Беларуси появились новые монеты 4 8.10.2026, 12:25

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фото: onliner.by

На них изображены грузовик, комбайн, самосвал, трактор, троллейбус и тягач.

Сегодня, 8 октября, в кассы Нацбанка поступят биметаллические памятные монеты серии «Гісторыя беларускага машынабудавання». На платежных средствах разместились грузовик, комбайн, самосвал, трактор, троллейбус и тягач.

Монеты отчеканены из стали, покрытой медью, латунью и никелем. Диаметр 2-рублевиков — 23,5 мм. Изготовили их в России, тираж каждой монеты — 25 тысяч штук.

Комплект из 6 монет в блистерной упаковке обойдется в 75 рублей, одна штука стоит 14 рублей. В обращение платежные средства выпущены с 31 декабря прошлого года, ими можно рассчитаться в магазине.

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