В Беларуси появились новые монеты

В Беларуси появились новые монеты4
- 8.10.2026, 12:25
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На них изображены грузовик, комбайн, самосвал, трактор, троллейбус и тягач.
Сегодня, 8 октября, в кассы Нацбанка поступят биметаллические памятные монеты серии «Гісторыя беларускага машынабудавання». На платежных средствах разместились грузовик, комбайн, самосвал, трактор, троллейбус и тягач.
Монеты отчеканены из стали, покрытой медью, латунью и никелем. Диаметр 2-рублевиков — 23,5 мм. Изготовили их в России, тираж каждой монеты — 25 тысяч штук.
Комплект из 6 монет в блистерной упаковке обойдется в 75 рублей, одна штука стоит 14 рублей. В обращение платежные средства выпущены с 31 декабря прошлого года, ими можно рассчитаться в магазине.