Путинский ХАМАС Аарон Леа, Борух Таскин

8.10.2026, 12:27

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Фото: Getty Images

Все это позволяет предположить, что теракт 7 октября не случайно совпал с днем рождения главы РФ.

Прошло три года с момента самой страшной трагедии еврейского народа со времен Холокоста. Долг – всегда оплакивать убитых и умерших, но исключительно важно назвать причины и подельников этого преступления. И Кремль напрямую относится и к тому, и к другому.

Чтобы понять, как РФ и ХАМАС оказались в одном окопе, не нужны конспирологические теории – достаточно увидеть, как изгои схожим образом адаптируются к международному давлению. Они стали партнерами не по группе крови, а по звериной логике выживания: под одинаковыми санкциями и изоляцией разные акторы приходят к одной модели – паразитировать на войне, превращать трагедию в ресурс, добиваться усталости Запада. Структурный изоморфизм повторяется на каждом уровне – от геополитики до воспитания детей в культе мученичества.

После 7 октября 2023-го общение с Москвой интенсифицировалось. 26 октября 2023 г. делегация политбюро ХАМАС во главе с Мусой Абу Марзуком приехала в Москву и ее принял замглавы МИД Михаил Богданов. ХАМАС публично поблагодарил Путина и российскую дипломатию за позицию по войне с Израилем. И понятно – партнеры только что сорвали подписание Авраамических соглашений с КСА, а ведь укусить главного противника – США – всегда приятно. И работает это не только дипломатически. Израильская разведка (к примеру, Даниель Раков) и Microsoft зафиксировали: российская сеть Doppelgänger еще весной 2023-го продвигала версию, что западное оружие Украина перепродает ХАМАС. После 7 октября этот фейк был готов к дальнейшему употреблению.

27 октября Генассамблея ООН голосовала отдельную поправку: назвать ли атаки ХАМАС в тексте резолюции терактами. РФ проголосовала против – вместе с Ираном, Сирией, Северной Кореей. Поправка собрала 88 голосов «за», 55 «против» и две трети не набрала. Такие вот последствия личной дружбы Путина с руководством Израиля.

У РФ и ХАМАС нет общего происхождения и общей веры, но есть общее ремесло – война с цивилизованным миром, легитимация насилия через разные, часто несовместимые основания. У ХАМАС это эсхатология: Палестина как исламский вакф, священный дар, изъятый из человеческого обмена, где компромисс – ересь по определению. У Кремля – холодный расчет: «цивилизационный код», где государство подменяет собой метафизику, а компромиссы – зерновая сделка, обмены пленными, стамбульские переговоры – заключаются тогда, когда это выгодно. Разные причины, один и тот же эффект: оба существуют за счет хаоса, который сами и производят, оба выдают насилие за метод существования, а не за инструмент политики.

Терроризму как ремеслу ХАМАС учился не только в Москве, но и в Тегеране: именно Иран с 2014 года был основным спонсором обучения и вооружения бригад Изз-ад-Дин аль-Кассам. Washington Institute прямо документирует более раннюю, советскую линию – КГБ финансировал и вооружал антизападные группы, ставившие целью уничтожение Израиля. Использование палестинской инфраструктуры не ограничивалось оружием. В 1970 году КГБ разработал Operation Vint – похищение резидента ЦРУ в Бейруте с использованием палестинского боевика Вади Хаддада, основателя НФОП, с допросом на объекте КГБ в Сирии и, при отказе сотрудничать, убийством. Расчет строился на том, что подозрение должно было пасть на палестинцев, много раз атаковавших американские цели, что получило одобрение Политбюро. Реализован план не был, но модель «палестинцы как инструмент КГБ» работала отлично. И в СССР были обучены тысячи палестинцев – не только врачей, учителей, инженеров, а еще и террористов. Система подготовки этого класса «профессионалов» у КГБ была лучшая в мире. Постсоветская линия шла через личные контакты Евгения Примакова с Халедом Машалем, который был официально принят в Москве в 2006 году, сразу после победы ХАМАС на выборах, когда цивилизованный мир террористам в общении отказал.

Москва долго играла на два фронта. До 2022 года Кремль официально считал Израиль дружественной страной: теплые личные отношения Путина с Нетаньяху и Беннетом, деконфликтное соглашение по Сирии, отказ Израиля присоединяться к западным санкциям против Кремля. Москва отказалась осуждать атаку ХАМАС, продолжила принимать делегации, а в ноябре 2024-го в московском «Президент-отеле» (офис Адама Делимханова, депутата Госдумы и зама Кадырова, а по факту – боевика Кремля) собрала «Глобальную коалицию в поддержку Палестины» – с чешским, австралийскими, финским и ирландским маргинальными политическими фигурами на подхвате. Там люди были не случайные: например, чешская участница форума связана с реальной, структурированной сетью кремлевского влияния, где фигурируют идеолог путинизма Александр Дугин и торговец оружием, депутат Госдумы Виктор Бут. Так обнажилась действующая инфраструктура.

Но часть «неслучайных» личностей еще более интересны. Подписант протокола о создании World Majority Organization («Ялтинская инициатива») – индиец Ферозе Митхиборвала – личный друг Халеда Машаля и Махмуда аз-Захара, основателей и руководителей ХАМАС. Другой подписант, иранец Алиакбар Барати, координирует сеть, на мероприятиях которой выступают представители «Хезболлы» и «Исламского джихада» – иранской оси, которая вооружает и финансирует ХАМАС.

Все это позволяет предположить, что теракт 7 октября 2023-го не случайно совпал с днем рождения Путина. Атака ХАМАС готовилась годами по палестино-иранской логике, но выходит что и по кремлевскому календарю – ведь эффект достался именно Москве. Западное внимание и разведресурсы с Украины были мгновенно развернуты на Ближний Восток, произошел раскол западной коалиции и снижение давления на истощенном украинском фронте. «Лучший подарок на день рождения», по словам европейского дипломата, – хотя он и назвал это оценкой выгоды, не доказательством сговора. В случае с показательным убийством Анны Политковской 20 лет назад ни у кого сомнений не было – это был подарок Кадырова царьку. Голова на блюде. Можем повторить, подумали террористы. И все у них получилось.

Хания приехал в Москву 10 сентября 2023-го для консультаций. Теперь понятно о чем. Секретность самой операции была исключительной внутри ХАМАС – даже руководство в Дохе держали в неведении, а рядовые исполнители узнали детали своей «работы» за часы до начала атаки. Но Москва явно была в курсе и утечек оттуда не было.

Эта дружба закрепилась в Подмосковье, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане, Татарстане, Липецкой, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, где были размещены палестинские семьи после сокрушительного ответа Израиля в Газе. В Грозном Кадыров построил для эвакуированных из Газы семей пять жилых домов на 40 квартир, школу и детсад. «Фонд Ахмата Кадырова» продолжает содержать палестинцев уже 3 года, одновременно продвигая свои гуманитарные проекты в Газе.

По свидетельству шефа ГУР Кирилла Буданова тактика ХАМАС с применением FPV-дронов против бронемашин похожа на действия армии РФ в Украине. Спутниковыми данными Москва тоже делилась. И запуск радио Sputnik в Ливане не «подозрительное совпадение». Вещание началось 2 октября – якобы, плановый переход на частоту, освобожденную BBC Arabic. Значит, кремлевский инструмент информационной войны уже стоял на позиции, готовый к бою. Что и произошло.

16 апреля 2025 года Путин встретился в Кремле с Александром Труфановым, освобожденным из плена ХАМАС самими террористами спустя почти пятьсот дней (его отца убили 7 октября). Президент лично поблагодарил «руководство и политическое крыло ХАМАС» за «гуманитарный акт», что больше похоже на отмазывание террористов, а не на их осуждение.

В уголовном праве подельником называют не только того, кто держал оружие, но и того, кто подставил плечо, подкинул патронов и первым забрал добычу. Кремлю было достаточно многолетнего циничного заигрывания, готовой инфраструктуры хаоса и готовности приютить чужую войну, когда она упала к его ногам.

А значит, по факту Путин стал одним из главных идеологов и заказчиков, основным выгодоприобретателем и соучастником террористической атаки на Израиль 7 октября. В свой день рождения.

Аарон Леа, Борух Таскин, kasparovru.com

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