В Беларуси отменили концерты певца-путиниста Шамана

В Беларуси отменили концерты певца-путиниста Шамана6
- 8.10.2026, 12:38
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Выступления готовились целый год.
В декабре 2025 года одиозный российский певец Шаман (Ярослав Дронов) должен был выступить в областных центрах Беларуси, однако концерты по какой-то причине сдвинули на год. Теперь выяснилось, что их не будет вовсе.
В конце 2025 года Шаман планировал гастроли по Беларуси. Началось все с выступления в минском Дворце Республики 1 ноября 2025-го. Успех оказался сомнительным: было реализовано 80% билетов, но не обошлось без административного ресурса.
После Минска Шаман должен был отправиться в Брест, Гродно и Гомель, но эти концерты без объяснения причин перенесли. Новые даты назначили на самый конец года — 20, 21 и 23 декабря.
Однако на днях стало известно, что и эти выступления не состоятся: Ticketpro уже предлагает покупателям вернуть деньги за билеты. На сайте билетно сервиса прямо указано, что концерт в Гродно, запланированный на 21 декабря, отменен.