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Миллиардер Безос дал Ferrari неожиданный совет

  • 8.10.2026, 12:50
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Миллиардер Безос дал Ferrari неожиданный совет
Беседу о будущем электромобилей Элканн провел с основателем Amazon еще в июле 2016 года | Фото: Ferrari

Через 10 лет он превратился в Luce.

Глава Ferrari Джон Элканн рассказал, что всерьез заняться электромобилем ему в свое время посоветовал Джефф Безос, а над дизайном Luce компания работала вместе с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Разговор о будущем электромобилей между Элканном и основателем Amazon состоялся еще в июле 2016 года. Во время прогулки Безос признался, что не разбирается в автомобилях, но хорошо знает сферу инноваций, и посоветовал Ferrari всерьез задуматься о создании электрокара.

Ferrari Luce
Фото: Ferrari

Эта беседа в итоге стала одним из толчков к появлению Ferrari Luce – первой полностью электрической модели марки, которую представили в мае 2026 года.

Дизайном занималась команда Айва и его компании LoveFrom. По словам Айва, почти год специалисты изучали историю и культуру Ferrari и лишь затем приступили к работе над машиной. После этого сотрудники LoveFrom в Калифорнии и инженеры Ferrari в Маранелло пять лет совместно трудились над проектом.

Ferrari Luce
Фото: Ferrari

Один из принципов Айва при создании Luce – отказ от чрезмерной зависимости от сенсорных экранов. Он считает, что сенсорное управление как основной способ взаимодействия создает физическую дистанцию между водителем и автомобилем. Поэтому в Luce сделали упор на физические элементы управления и тактильную обратную связь, чтобы водитель взаимодействовал с машиной более непосредственно.

Ferrari Luce
Фото: Ferrari

Впрочем, внешность электрокара вызвала неоднозначную реакцию. После премьеры модель активно обсуждали в соцсетях, а ее необычный дизайн раскритиковали некоторые пользователи. Часть инвесторов также усомнилась в решении Ferrari сделать ставку на электрификацию.

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