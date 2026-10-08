Россияне опозорились с подлодкой «Лада» 1 8.10.2026, 12:49

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фото: unian.net

После испытаний выяснилось, что корабль не соответствует требованиям флота.

Российские подлодки проекта «Лада» создавались как более тихая и совершенная замена субмаринам типа «Кило», которые на Западе прозвали «черными дырами» за малозаметность. Но история нового проекта началась с серьезного провала, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Головную подлодку «Санкт-Петербург» заложили еще в 1997 году, однако в строй она вошла только через 14 лет. После испытаний выяснилось, что корабль не соответствует требованиям флота. «Лодка совершенно неспособна вести боевые действия по ряду важных направлений», — заявил представитель ВМФ России.

Программу после этого фактически заморозили почти на десять лет. Конструкцию пришлось существенно переработать, а сам «Санкт-Петербург» использовали как испытательную платформу. В 2024 году подлодку списали и отправили на металлолом.

Усовершенствованные «Лады» получили более совершенные гидроакустические системы, бесшумное оборудование и автоматизированную боевую систему «Литий». Водоизмещение такой субмарины — около 1765 тонн, экипаж — 35 человек. Вооружение включает шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, через которые можно запускать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Главная проблема проекта — отсутствие воздухонезависимой энергетической установки. Она позволила бы дольше находиться под водой и снизила бы шумность подлодки. Россия планировала установить такую систему, но из-за технических проблем этого так и не сделала.

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