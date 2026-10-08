закрыть
8 октября 2026, четверг, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: Война против Украины пошла не так, как планировал Кремль

3
  • 8.10.2026, 12:51
  • 2,240
Рубио: Война против Украины пошла не так, как планировал Кремль
Марко Рубио
Фото: Reuters

Ситуация зашла в стратегический тупик.

Госсекретарь США Марко Рубиo считает, что война России против Украины пошла не так, как планировал российский диктатор Владимир Путин.

Такое мнение американский государственный деятель высказал греческому изданию Kathimerini .

Рубио заявил, что Путин не предполагал такого развития событий в войне, когда армия РФ в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, война пошла не так, как планировал хозяин Кремля. Рубио считает, что есть угроза дальнейшей эскалации войны, так как ситуация зашла в стратегический тупик.

Госсекретарь США отметил, что стратегические тупики разрешаются двумя путями. Первый путь – при помощи переговоров. Второй путь – эскалация конфликта. По его словам, заключение мирного соглашения было бы хорошо для Украины и России, но «пока это выглядит труднодостижимым».

Госсекретарь США сказал, что главная проблема в урегулировании войны дипломатическим путем заключается в том, что Россия хочет захватить всю Донецкую область Украины, а Киев считает это требование неприемлемым.

Соединенные Штаты опасаются диверсионной операции в соседней с Украиной стране, которая может выйти из-под контроля. Рубио в качестве примера привел атаку морских дронов и БпЛА по торговым судам у побережья Болгарии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип