Рубио: Война против Украины пошла не так, как планировал Кремль 3 8.10.2026, 12:51

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Марко Рубио

Фото: Reuters

Ситуация зашла в стратегический тупик.

Госсекретарь США Марко Рубиo считает, что война России против Украины пошла не так, как планировал российский диктатор Владимир Путин.

Такое мнение американский государственный деятель высказал греческому изданию Kathimerini .

Рубио заявил, что Путин не предполагал такого развития событий в войне, когда армия РФ в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, война пошла не так, как планировал хозяин Кремля. Рубио считает, что есть угроза дальнейшей эскалации войны, так как ситуация зашла в стратегический тупик.

Госсекретарь США отметил, что стратегические тупики разрешаются двумя путями. Первый путь – при помощи переговоров. Второй путь – эскалация конфликта. По его словам, заключение мирного соглашения было бы хорошо для Украины и России, но «пока это выглядит труднодостижимым».

Госсекретарь США сказал, что главная проблема в урегулировании войны дипломатическим путем заключается в том, что Россия хочет захватить всю Донецкую область Украины, а Киев считает это требование неприемлемым.

Соединенные Штаты опасаются диверсионной операции в соседней с Украиной стране, которая может выйти из-под контроля. Рубио в качестве примера привел атаку морских дронов и БпЛА по торговым судам у побережья Болгарии.

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