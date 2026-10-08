Рубио: Война против Украины пошла не так, как планировал Кремль

Рубио: Война против Украины пошла не так, как планировал Кремль3
- 8.10.2026, 12:51
- 2,240
Ситуация зашла в стратегический тупик.
Госсекретарь США Марко Рубиo считает, что война России против Украины пошла не так, как планировал российский диктатор Владимир Путин.
Такое мнение американский государственный деятель высказал греческому изданию Kathimerini .
Рубио заявил, что Путин не предполагал такого развития событий в войне, когда армия РФ в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, война пошла не так, как планировал хозяин Кремля. Рубио считает, что есть угроза дальнейшей эскалации войны, так как ситуация зашла в стратегический тупик.
Госсекретарь США отметил, что стратегические тупики разрешаются двумя путями. Первый путь – при помощи переговоров. Второй путь – эскалация конфликта. По его словам, заключение мирного соглашения было бы хорошо для Украины и России, но «пока это выглядит труднодостижимым».
Госсекретарь США сказал, что главная проблема в урегулировании войны дипломатическим путем заключается в том, что Россия хочет захватить всю Донецкую область Украины, а Киев считает это требование неприемлемым.
Соединенные Штаты опасаются диверсионной операции в соседней с Украиной стране, которая может выйти из-под контроля. Рубио в качестве примера привел атаку морских дронов и БпЛА по торговым судам у побережья Болгарии.