Президент Польши вышел на ринг с именитым боксером Мэнни Пакьяо
- 8.10.2026, 12:42
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Встреча состоялась в ходе официального визита Навроцкого на Филиппины.
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо провел тренировку с президентом Польши Каролем Навроцким.
Соответствующее видео 47-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях опубликовал в своих социальных сетях.
После совместной тренировки Пакьяо отметил, что для него стало честью потренироваться с польским лидером.
Встреча состоялась в ходе официального визита Навроцкого на Филиппины. Во вторник президент Польши начал первый в истории официальный визит главы польского государства в эту страну.
Профессиональный рекорд Пакьяо — 62 победы, 8 поражений и 3 ничьи, 39 побед нокаутом.