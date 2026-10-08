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Президент Польши вышел на ринг с именитым боксером Мэнни Пакьяо

  • 8.10.2026, 12:42
  • 1,236
Президент Польши вышел на ринг с именитым боксером Мэнни Пакьяо
Кароль Навроцкий

Встреча состоялась в ходе официального визита Навроцкого на Филиппины.

Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо провел тренировку с президентом Польши Каролем Навроцким.

Соответствующее видео 47-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях опубликовал в своих социальных сетях.

После совместной тренировки Пакьяо отметил, что для него стало честью потренироваться с польским лидером.

Встреча состоялась в ходе официального визита Навроцкого на Филиппины. Во вторник президент Польши начал первый в истории официальный визит главы польского государства в эту страну.

Профессиональный рекорд Пакьяо — 62 победы, 8 поражений и 3 ничьи, 39 побед нокаутом.

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