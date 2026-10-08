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В Ждановичах продали дом за рекордную сумму

  • 8.10.2026, 13:20
В Ждановичах продали дом за рекордную сумму

$4,4 миллиона за 521 кв.м.

Дом построенный на площадке в Ждановичах, где когда-то работал первый ресторан с иностранными инвестициями «Заславль», стал самым дорогим из проданных в стране в сентябре.

Как пишет Realt за коттедж, 2025 года постройки и площадью 521 кв.м. заплатили 4,45 млн долларов.

Он входит в состав жилого комплекса Miruar Spa-Hotel & Villas на Минском море,

Весь комплекс состоит из 44 вилл площадью 290−650 квадратов. Как сказано на сайте проекта, в каждом доме предусмотрен бассейн, хамам, сауна и тренажерный зал. На участке обещают ландшафтный дизайн с автоматическим поливом и подсветкой, а также зону барбекю. Кроме того, на территории будет SPA-HOTEL, салон красоты, тренажерный зал и кафе-ресторан. Сейчас одна часть, ближе к деревне, еще достраивается, а вот часть комплекса, разместившаяся среди леса и недалеко от пляжа Минского моря, уже готова.

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