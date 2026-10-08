NYT: Россияне отступают на Донбассе 8.10.2026, 13:21

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Ошеломляющий успех ВСУ.

Украинские войска отвоевали часть территорий на севере Донбасса и сорвали попытку российских сил окружить города Славянск и Краматорск. Москва не первый месяц пытается добиться полного контроля над регионом, однако события на фронте складываются для нее не по плану, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Украинская контрнаступательная операция, получившая название «Вивальди», продолжается несколько месяцев. За это время российские войска потеряли десятки квадратных километров территории. Киев сначала стабилизировал оборону, а затем нанес удары по российской логистике, железным дорогам и складам.

Отдельной целью стали операторы российских беспилотников. Украинские военные использовали радиоразведку, чтобы находить их позиции, а затем наносили удары. Для расчистки проходов через минные поля применялись роботизированные машины.

После подготовки украинские подразделения перешли в наступление с использованием бронетехники и наземных дронов. Российские силы, по словам украинских командиров, часто перебрасывали подкрепления уже после того, как Киев занимал новые позиции.

На юге Донбасса ситуация иная. Россия пытается вернуть темп наступления и ежедневно бросает в атаки сотни военнослужащих. После захвата Покровска в феврале российские части медленно продвигались на север, но украинская оборона смогла остановить их перед достижением главных целей.

При этом линия фронта становится все менее определенной. Российские военные небольшими группами проникают через так называемую «зону поражения», насыщенную беспилотниками, и пытаются закрепиться в украинском тылу.

«Сегодня в Донбассе нет простой линии фронта, которую можно провести на карте», — заявил украинский командир Александр Рашевский.

Москва продолжает утверждать, что полный захват Донбасса неизбежен. Но российское наступление заметно сбавило темп. В сентябре войска РФ продвинулись меньше, чем за любой месяц с июня 2023 года.

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