Для автовладельцев в Беларуси намерены поднять налоги

Для автовладельцев в Беларуси намерены поднять налоги4
- 8.10.2026, 13:29
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Так могут измениться ставки.
В Беларуси намерены поднять ставки транспортного налога. Эти планы касаются как физлиц, так и юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2027 год.
Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости и прописана за одну единицу транспортного средства.
К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 75 рублей в год, а намерены повысить до 80 рублей. Рост — на 6,7%.
Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается на уровне минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.