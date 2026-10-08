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Для автовладельцев в Беларуси намерены поднять налоги

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  • 8.10.2026, 13:29
  • 4,876
Для автовладельцев в Беларуси намерены поднять налоги

Так могут измениться ставки.

В Беларуси намерены поднять ставки транспортного налога. Эти планы касаются как физлиц, так и юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2027 год.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости и прописана за одну единицу транспортного средства.

К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 75 рублей в год, а намерены повысить до 80 рублей. Рост — на 6,7%.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается на уровне минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

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