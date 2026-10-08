В Минске возле школы гулял журавль из «Красной книги» 2 8.10.2026, 13:39

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Видеофакт.

Серого журавля заметили во дворе школы №53 на улице Беды. По словам орнитолога, это молодая птица, которая отбилась от родителей во время осенней миграции.

Видео с журавлем возле школы минчанка опубликовала в Threads. Птица спокойно ходила по школьному двору.

Орнитолог Александр Винчевский в комментарии smartpress.by заявил, что журавль появился на свет в этом году: у него еще нет характерного красного пятна на голове.

«Он просто отбился от родителей и от стаи», — пояснил специалист.

По словам Винчевского, птица не травмирована и способна летать, поэтому помощь людей ей не нужна. Журавль сможет выбраться из города и присоединиться к другой стае. Активный перелет этих птиц продолжается до ноября.

Орнитолог советует не ловить и не подкармливать журавля, чтобы не приучать его к людям.

Серый журавль занесен в Красную книгу Беларуси.

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