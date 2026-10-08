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Секрет долголетия нашли в маленькой деревне на Сардинии

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  • 8.10.2026, 13:48
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Секрет долголетия нашли в маленькой деревне на Сардинии

Это новая «голубая зона».

Небольшая деревня Болотана в центральной Сардинии может стать новой «голубой зоной» — местом с необычно высокой продолжительностью жизни. Особенно впечатляют показатели среди женщин, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи Университета Сассари и Университета Алабамы изучили данные жителей, родившихся в Болотане с 1900 по 1925 год. Оказалось, что 38 человек прожили больше 100 лет. Их показатель долголетия оказался на 57% выше среднего по Италии.

Еще более необычный результат получили среди женщин. Из тех, кто доживает до 70 лет, 13,8% достигают столетнего возраста. Это один из лучших показателей в мире и второй результат после Гонконга. В среднем по Италии до 100 лет доживает лишь 3,5% женщин, достигших 70.

В 2025 году в деревне с населением 2266 человек насчитывалось 12 долгожителей старше 100 лет. Шесть из них умерли, а все шестеро оставшихся — женщины. Две старейшие жительницы уже достигли 102 лет.

«Впервые за более чем 25 лет мы нашли место долголетия за пределами традиционной сардинской голубой зоны», — заявил руководитель исследования Джованни Марио Пес.

Ученые пока не называют единственного секрета долголетия. Среди возможных факторов — свежая местная еда, активный образ жизни и тесные связи между людьми. «Очень интенсивные и настоящие социальные отношения» сопровождают местных жителей на протяжении всей жизни, отметил Пес.

В самой Италии долгожителей тоже становится больше. К ноябрю 2025 года в стране насчитывалось 23 548 человек старше 100 лет, причем 82,6% из них — женщины.

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