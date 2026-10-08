Скоро у белорусов «сгорят» шесть выходных 6 8.10.2026, 14:10

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В Минтруда объяснили ситуацию.

Правительство утвердило график того, как беларусы будут трудиться и отдыхать в 2027 году. По нему из десяти нерабочих дней, которые обычно являются дополнительными выходными, шесть и так приходится на субботу и воскресенье, а значит, отдыхать мы будем меньше. В странах-соседках, например, в России, в такой ситуации сотрудникам дают еще выходные. Журналисты «Зеркала» узнали в Минтруда, почему у нас нет подобной практики и не планируют ли такие нововведения.

В 2027-м в Беларуси будет десять нерабочих дней. Шесть из них попадают на выходные и «сгорают»:

2 января — второй день Нового года (суббота),

1 мая — Праздник труда (суббота),

9 мая — День Победы (воскресенье),

3 июля — День независимости (суббота),

7 ноября — День Октябрьской революции (воскресенье),

25 декабря — Рождество Христово, католическое Рождество (суббота).

В итоге в течение года у нас остается лишь четыре дополнительных выходных. Некоторым нашим соседям в этом вопросе повезло больше. У них в законе предусмотрен этот момент. В России, например, существует правило, что если нерабочий день выпадает на субботу или воскресенье, то часто он переносится. В Польше чуть иначе. Если праздник приходится на субботу, то для сотрудников с обычной пятидневкой работодатель должен предоставить дополнительный день отдыха в том же расчетном периоде (то есть в промежутке времени, за который начисляют зарплату). А вот если на воскресенье, то, как и в Беларуси, таких бонусов нет.

Чтобы узнать, почему в нашей стране нет закона о переносе выходных, журналистка «Зеркала» как обычная гражданка обратилась на инфолинию Министерства труда и соцзащиты.

— Потому что у нас нет такого постановления. Этим вопросом занимается Совет министров. И у нас по законодательству не переносятся дни, нету такого постановления, — объяснили в Комитете по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома, с которым нас соединили. — Правительство приняло решение, что праздничные дни, попадающие на выходные, не переносятся и совмещаются вместе с выходными. Это решение действует уже последние, наверное, лет тридцать.

Такая норма прописана в Трудовом кодексе, который был принят в 1999 году.

Ст. 139. Последствия совпадения выходного дня с государственным праздником или праздничным днем

Если выходной по правилам внутреннего трудового распорядка или графику работы (сменности) совпадает с государственным праздником или праздничным днем, он не переносится и другой день отдыха не предоставляется.

Собеседница объяснила, что Минтруда — исполнительная власть, законодатели — те, кто принимает решения, — другие люди. Вносить им предложения с нововведениями о переносе выходных в ведомстве пока не планируют.

— На сегодняшний момент это не актуально, и никто не будет ворошить давно налаженный механизм, — объяснили на инфолинии.

На ремарку, что у соседей иначе, представительница комитета ответила метафорой:

— Знаете, все соседи живут по-разному. Даже в многоквартирном жилом доме. Кто-то вообще не работает, а кто-то без выходных впахивает. Поэтому и живут по-разному.

По ее словам, перенос выходных за праздничные дни на другие пока не планируется.

— Такой вариант на данный момент в правительстве не рассматривается, — резюмировала она.

— Переносы уже [утверждены], — сообщили в Комитете по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома, куда мы также позвонили как обычные граждане.

— Можно ли куда-то написать, чтобы на это обратили внимание, потому что шесть выходных мы как будто потеряем?

— Так получилось в этом 2027 году, — ответила собеседница, добавив, что праздник «он же не переносится».

— Я слышала, что, например, в Польше, если выпадает на субботу, то могут перенести выходной на потом.

— В России тоже другое законодательство, а у нас такого нет.

А что у других наших соседей?

В Литве, как и в Беларуси, если нерабочий день выпадает на выходной, то он не «переезжает» на другую дату. Например, один из государственных праздников и выходных — Жолинес (Успение Богородицы). Его отмечают 15 августа. В 2026 году он пришелся на субботу. Delfi.lt писало, что выходной не сохраняется. Лишь накануне, в пятницу, рабочий день у большинства сотрудников был короче на час.

В Латвии похожая система. Но есть исключение для двух государственных праздников. Это 4 мая (День восстановления независимости Латвийской Республики) и 18 ноября (День провозглашения Латвийской Республики). Если они выпадают на субботу или воскресенье, то жители страны получают дополнительные выходные в понедельник.

В Украине до того, как ввели военное положение, действовало правило, что если праздничный или нерабочий день выпадает на субботу или воскресенье, то он «переезжает» на следующий после выходного или нерабочего день. На данный момент эта норма приостановлена.

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